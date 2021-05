Bohinjci kriptomilijonarju odobrili rušenje legendarnega hotela

Občinski svetniki Bohinja so v prvem branju podprli občinski podrobni prostorski načrt za rekonstrukcijo hotela Zlatorog v Ukancu, ki jo načrtuje njegov novi lastnik Damian Merlak. Kot so pojasnili snovalci prostorske ureditve, se načrtovana arhitektura prilagaja krajinski sliki območja, pri čemer bodo zdajšnji hotel porušili in zgradili nove sodobne hotelske stavbe. Svetniki so bili s predstavljeno zasnovo zadovoljni. Veseli so, da se bo območje s propadajočim hotelom zdaj vendarle uredilo.

Vrata kmalu odpira Hotel Bohinj

Že v kratkem bo vrata odprl povsem prenovljen Hotel Bohinj, ki prav tako spada v Merlakovo skupino Alpinia. Leto dni trajajoča prenova se bliža koncu, prve goste pa naj bi hotel sprejel ob začetku poletne sezone. V Alpinii so veseli podpore lokalne skupnosti in pozitivnih odzivov na obuditev hotelskega turizma v Bohinju. "Zavedamo se, da mora Bohinj ostati prijazen domačinom in na drugi strani ponuditi visoko raven ponudbe gostom," poudarjajo v turističnem podjetju Alpinia.