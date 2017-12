Bodo namesto Adrie v Ljubljano leteli velikani iz Dubaja?

Ker se Adria Airways tudi pod novim, nemškim lastnikom nikakor ne more dvigniti iz težav, iz meseca v mesec pa prepelje manj potnikov, so na ljubljanskem letališču očitno začeli mrzlično iskati druge rešitve.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sredi januarja naj bi na Letališču Jožeta Pučnika pristalo prvo letalo nemškega nizkocenovnika Eurowings, ki bo vzpostavil redno linijo med Ljubljano in Düsseldorfom. Letel naj bi trikrat na teden, v ponedeljek, petek in soboto.

Že v prihodnjem letu pa bi lahko Ljubljano povezali z Dubajem, kar pomeni osrednjo letalsko pot med Evropo na eni strani ter Azijo in Afriko na drugi.

Emirates, Etihad, Flydubai ...

Prihod na ljubljansko letališče bi lahko oznanil kateri od velikanov Emirates (Dubaj) in Etihad Airways (Abu Dhabi) iz Združenih arabskih emiratov (ZAE) ali Qatar Airways (Doha) iz Katarja.

O možnostih za vzpostavitev redne letalske povezave med Slovenijo ter ZAE ali Katarjem je bilo govora v začetku tega meseca na letalski konferenci na Šrilanki.

Foto: Emirates Slovenska delegacija se je o tem pogovarjala z delegacijo ZAE. Več bo znano januarja. Sestala se je tudi z delegacijo Katarja, s katero so se dogovorili, da bodo februarja podpisali memorandum o soglasju, kar bo prvi korak k vzpostavitvi letalske povezave.

Da razmišljajo o uvedbi letalske povezave med Doho v Katarju in Ljubljano, je že lani dejal tudi glavni izvršni direktor Qatar Airways Akbar al Baker.

Vse glasneje se govori, da bo k nam prišel nizkocenovni letalski prevoznik FlyDubai iz Združenih arabskih emiratov. Ta se sicer v kratkem poslavlja od zagrebškega letališča, kjer so letos spomladi odprli nov terminal.

Fraport: Prepričujemo zalivske prevoznike

Da so v pogovorih s predstavniki največjih letalskih prevoznikov na Bližnjem vzhodu, so potrdili tudi v družbi Fraport, kjer so leta 2014 prevzeli upravljanje ljubljanskega letališča.

Na konferenci na Šrilanki "smo ponovno izrazili interes, da zalivski prevozniki vključijo ljubljansko letališče v svoje mreže poletov".

Foto: Reuters Medtem ko so na ministrstvu za infrastrukturo optimistični, so v Fraportu previdni in poudarjajo, da Etihad, Emirates Airways in Qatar Airways niso dali nobenih napovedi. Pri odločanju o tem, ali bodo vzpostavili nove linije, je namreč med pomembnejšimi ocena o rentabilnosti njihovih poletov v Slovenijo.

"Veliko prevoznikov namreč še zmeraj vidi Slovenijo kot destinacijo, katere prepoznavnost v tujini še ni takšna, da bi ustvarjala zadostno potniško povpraševanje. Zato se velikokrat odločajo za povezave med drugimi letališči, kjer je to tveganje manjše."

Za primerjavo, letos naj bi z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali nanj pripotovalo več kot 1,7 milijona potnikov. V bližnjem Zagrebu, kjer se že dogovarjajo o povezavah z ZDA, so medtem nedavno prepeljali tri milijone potnikov.

Adria prepeljala 20 odstotkov manj potnikov

Že dalj časa je ključna težava za ljubljansko letališče Adria Airways.

Ta ima velike težave v Švici, kjer je kupila letalsko družbo Darwin, vendar se po vsega štirih mesecih zaradi izgube večjih pogodb s partnerskimi letalskimi družbami umika v Ljubljano.

Foto: Bor Slana V zimske mesece, ki so za poslovanje letalskega prevoznika tradicionalno neugodni, saj takrat praviloma ustvarja izgubo, pa so vstopili z pomanjkanjem likvidnostnih sredstev. Spomnimo, da so državne injekcije za reševanje Adrie Airways pred stečajem izpuhtele. Družba tudi nima več premoženja, ki bi ga lahko prodala.

Krčenje stroškov in iskanje rentabilnih letalskih povezav se očitno odraža tudi na številu potnikov. V obdobju od januarja do septembra letos so Adrijina letala prepeljala 914.800 potnikov, kar na letni ravni pomeni 19,1-odstotni upad.

Kljub temu kaže, da so v Fraportu uspešni pri pridobivanju novih letalskih prevoznikov, ki nadomeščajo izpad prometa Adrie Airways.

V prvih devetih mesecih je namreč prek ljubljanskega letališča potovalo 1,298 milijona potnikov, kar je 20,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Tudi tovorni promet je v porastu in je bil v oktobru največji doslej.