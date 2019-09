Bo vodstvu hoške Magne uspelo pomiriti jezne delavce? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napeti odnosi med zaposlenimi in vodstvom v hoški lakirnici avstrijske Magne Steyr se zaradi odpuščanj delavcev še zaostrujejo. Na pobudo pogajalskih skupin združenih slovenskih sindikatov se je vodstvo Magne danes z njimi usedlo za skupno mizo, da bi se izognili tožbam šestih odpuščenih delavcev.

Pogajanja naj bi minila v konstruktivnem vzdušju, delavci hoške Magne pa bodo jutri volili svoje uradne predstavnike. Od vodstva podjetja pričakujejo tudi dogovor o novi kolektivni pogodbi, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Novak: Predvidevam, da bomo našli rešitev za odpuščene delavce

Direktor lakirnice David Adam in predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak sta začetek pogajanj označila za konstruktiven. "Bilo je kar naporno," je srečanje komentiral Novak. Adam je poudaril, da so našli skupno pot, kako naprej: "Pogajanja smo začeli zelo odprto, se pogajali zelo dobro in se skupaj odločili, kdaj bo naslednji sestanek."

Ta se bo zgodil oktobra, a že ta petek bodo v Magni s sindikati spet sedli za skupno mizo. Tema pogovorov bodo šest odpuščenih delavcev in napovedane tožbe. "Predvidevam, da bomo našli rešitev, saj niti njim niti nam ni v interesu, da gremo na sodišče," je dejal Novak. Kakšno rešitev imajo v mislih, ni razkril niti direktor hoške lakirnice. "Strinjali smo se, da o podrobnostih ne bomo govorili v medijih, pogovorili se bomo s sindikati in našli rešitev, ki je sprejemljiva za vse strani," je poudaril Adam.

Težav z malicami še niso rešili

Poleg tega bodo že v četrtek izvedli volitve v svet delavcev, ki ga bodo oblikovali na pobudo konfederacije. Pereča problematika za zdaj ostajajo tudi malice: "V okviru pogajanj za kolektivno pogodbo bomo našli rešitev, s katero bodo vsi zaposleni zadovoljni. Mogoče bo ta takšna, da bo vsak lahko izbral, ali bo jedel ali ne, je pa prehranjevanje v njihovi jedilnici trenutno obvezno."

Pred nekaj več kot dvema tednoma so namreč zaposleni iz proizvodnje ves teden bojkotirali malice, saj naj te ne bi bile dovolj kakovostne, so še poročali na Planetu.