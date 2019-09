Odpuščeni Magnini delavci napovedali tožbe

Pet delavcev od šestih, ki so jih pred kratkim odpustili v Magnini tovarni v Hočah, je po dopoldanskem posvetu s Konfederacijo slovenskih sindikatov (KSS) napovedalo vložitev tožb, je poročal Radio Slovenija. Odpuščeni in predstavniki sindikata so namreč prepričani, da so bile odpovedi delovnega razmerja nezakonite.

Avtomobilski gigant Magna je šesterico proizvodnih delavcev uradno odpustil zaradi tehnoloških, procesnih in organizacijskih razlogov. Kot razkrivajo dokumenti, ki jih je pridobil sindikat, pa so bili razlogi kršitve oz. disciplinski ukrepi, izobrazba delavcev in skupna delovna doba zaposlenih. Po besedah predsednika konfederacije Gvida Novaka gre za manjše kršitve, kot sta uporaba telefona in zamujanje.

Ustrezni disciplinski postopki niso bili izvedeni, zato pravne podlage za odpuščanje ni, je po poročanju radia prepričan Novak. Kot je dodal, je med odpuščenimi tudi oseba s sindikalno imuniteto. Sindikat se po Novakovih besedah, ki jih povzema radio, boji še, da želi Magna s postopnim odpuščanjem manjših skupin delavcev zaobiti zakonodajo, ki pri kolektivnem odpuščanju zahteva pripravljanje programa presežnih delavcev in posvetovanja s sindikatom.

Zaradi zaostrenih razmer napovedi varčevalni program

Foto: Matjaž Vertuš Magna je namreč zaradi zaostrenih razmer na avtomobilskem trgu napovedala uvedbo varčevalnega programa. Iz Magne so za Radio Slovenija sporočili, da varčevalni ukrepi slovenske tovarne ne bodo doleteli in da so šesterico odpustili zakonito. Dodali so, da delovna mesta varujejo pogoji, pod katerimi so pridobili državno subvencijo, zato so odpuščene že nadomestili s šestimi novimi delavci, a ne uradno v proizvodnji, temveč v režiji.

Preostala delavka se sicer zaradi zdravstvenih razlogov ni udeležila dopoldanskega posveta.

Občina poslovnih odločitev ne želi komentirati

Župan občine Hoče - Slivnica Marko Soršak je za časnik Večer dejal, da velja zaveza, da mora Magna do leta 2022 zaposliti 404 ljudi, njenih poslovnih odločitev pa v občini ne komentirajo. Magna mora po pogodbi z državo za prvo fazo naložbe v lakirnico, ki je stala 150 milijonov evrov, zaposliti 404 ljudi do novembra 2022. Če želi počrpati dobrih 18 milijonov evrov državnih subvencij, pa bo morala v desetih letih, do leta 2027, zaposliti tisoč ljudi.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ob robu današnjega volilnega kongresa SMC v Ljubljani dejal, da je Magna doslej izpolnila vse, kar je zapisano v pogodbi. "Kaj se dogaja, ne vem, lahko rečem le, da v Magni obstajajo delovna mesta in ne služba, ter da je treba tistim, ki vodijo delovne procese, prepustiti, da si izberejo delavce, ki bodo naloge, za katere so najeti, tudi opravljali," je dejal. "Kolikor vem, niso najemali telefonistov in tistih, ki zamujajo na delo, pač pa delavce, ki morajo za 1250 evrov neto plače korektno osem ur tudi oddelati," je pristavil.