Na kriptoborzi Bitstamp se je bitcoin, ki je najstarejša in najpomembnejša kriptovaluta, povzpel do 48.481 dolarjev, s čimer je malce presegel dosedanjo najvišjo vrednost, prav tako doseženo ta teden, poroča STA.

"Ne glede na vaše mnenje o kriptovalutah – če ste zagnani fanatik ali skrajni skeptik – je dejstvo, da to digitalno premoženje postaja vse pomembnejši del sveta plačil," je na Mastercardovem uradnem blogu v sredo zapisal Raj Dhamodharan, v podjetju pristojen za digitalno premoženje. Pri Mastercardu so na primer v zadnjem obdobju zaznali, da so ljudje z njihovimi karticami kupovali kriptovalute, vse več uporabnikov tudi pretvarja kriptopremoženje v tradicionalne valute za potrošnjo.

Mastercard bo letos začel podpirati izbrane kriptovalute

"Pripravljamo se na prihodnost kriptosveta in plačil," je nadaljeval Dhamodharan. Tako je napovedal, da bo Mastercard letos začel podpirati izbrane kriptovalute neposredno na svoji mreži. "To je velika sprememba, ki bo zahtevala veliko dela. Zelo temeljito bomo premislili, katero premoženje bomo podprli," je zapisal in pri tem poudaril zaščito potrošnikov in spoštovanje zakonodaje.

"Naša filozofija v zvezi s kriptovalutami je preprosta: gre za izbiro. Mastercard vam ne želi priporočiti, da začnite uporabljati kriptovalute. Smo pa tukaj, da podpremo stranke, trgovce in podjetja v prenašanju digitalne vrednosti – v tradicionalni ali kriptoobliki, kakorkoli želijo," je poudaril Dhamodharan.

Podobno storilo podjetje Tesla

V zadnjem tednu je to že drugo večje podjetje, ki je napovedalo aktiven vstop v svet kriptovalut. Ameriški proizvajalec električnih vozil Tesla je namreč v borzni objavi v začetku tedna navedel, da bo začel v bližnji prihodnosti sprejemati plačila v bitcoinih ob nakupu avtomobilov in drugih svojih produktov. Hkrati je sam kupil za 1,5 milijarde dolarjev (1,25 milijarde evrov) bitcoinov.

Vse skupaj je voda na mlin vlagateljem v kriptovalute. Bitcoin se tako z manjšimi vzponi in padci vztrajno približuje magični meji 50 tisoč dolarjev, trenutno se giblje okoli 48 tisoč dolarjev. Navzgor letijo tudi druge kriptovalute; druga najpomembnejša kriptovaluta ether je na primer prvič prebila mejo 1.800 dolarjev.

Za in proti

Kriptovalute medtem še naprej razdvajajo javnost. Zagovorniki jih vidijo kot prihodnost plačil in zavarovanje proti inflaciji v obdobju, ko centralne banke po vsem svetu po pandemiji bolezni covid-19 pospešeno tiskajo denar. Kritiki jim očitajo pomanjkanje regulacije in nadzora, zaradi česar so priljubljene tudi pri kriminalcih in pri financiranju terorističnih dejavnosti.

Prav tako je še živ spomin na začetek leta 2018, ko so po hitri rasti in nato zlomu vrednosti bitcoina in drugih kriptovalut številni vlagatelji, ki so se za vlaganje v te valute celo zadolžili, pristali v velikih finančnih težavah. Številni so v takratni kriptomrzlici tudi postali žrtve goljufov, še spomni STA.