AVK neuradno odobril državni prevzem Term Olimia

SDH je sredi leta 2019 v imenu države od Nove KBM odkupil 20,9-odstotni delež v Termah Olimia. Ker so z nakupom država in državne družbe presegle prevzemni prag, bo moral SDH objaviti prevzemno ponudbo za preostale delnice, a čaka na odločitev AVK glede koncentracije.

Takrat bo znana tudi vrednost prevzema, po navedbah Dela naj bi ta skupaj znašala 8,2 milijona evrov. Država ima delež v Termah Olimia prek SDH in Kapitalske družbe, Slovenskih železnic in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Družba Terme Olimia upravlja turistično-zdraviliški kompleks v Podčetrtku in Terme Tuhelj na Hrvaškem.

Čaka se na odločitev, kaj bo s konsolidacijo državnega lastništva v Savi

Država načrtuje, skladno s strategijo razvoja turizma, konsolidirati lastništvo in upravljanje turističnih podjetij z državnim lastništvom. Pod Slovenski turistični holding (STH), kot naj bi se imenoval novi upravljalec, naj bi v sklopu treh hčerinskih družb – alpski, obalni in termalni turizem – združili družbe Sava Turizem, Terme Olimia, Istrabenz Turizem in Thermana (obe sta že na posebni namenski družbi, ki jo je ustanovila DUTB), Adria Ankaran in Hit Alpinea, turistično vejo novogoriškega Hita.

Potem ko je bilo storjenih že kar nekaj korakov v smeri vzpostavitve holdinga, se čaka na to, kaj bo s konsolidacijo državnega lastništva v družbi Sava, pod katero spada Sava Turizem. SDH se dogovarja za odkup deleža od sklada York, ki v Savi obvladuje 43-odstotni delež. SDH in Kapitalska družba sta njena 46-odstotna lastnika, vsi trije pa so upniki družbe, do katerih ima Sava še za okoli 60 milijonov dolga, ki ga mora poplačati do konca junija letos.

Za določitev cene in odkup deleža v Savi naj bi se po neuradnih informacijah Dela čakalo na rezultate leta 2020 in projekcije za letošnje leto. Cena naj bi bila tako nižja od spomladanske, ki je znašala dobrih 40 milijonov evrov. SDH bo moral za uresničitev oblikovanja državnega turističnega holdinga pridobiti soglasje AVK za prevzem Save in za holding. Neuradno bi lahko bile lastniške koncentracije države v turizmu problematične, zato menda ni izključeno, da bi SDH v projekt že prej vključil zasebne vlagatelje, poroča Delo.