AVK naj bi prižgala zeleno luč: Dnevnik in Večer se lahko združita

Časopisa Dnevnik in Večer sta avgusta lani zaprosili ministrstvo za kulturo in Agencijo za varstvo konkurence (AVK) za soglasje. Združitev, kot so takrat sporočili, narekujejo razmere na trgu.

Medtem ko je ministrstvo soglasje podalo konec lanskega leta, je AVK potrebovala precej dlje časa. zdaj pa naj bi po poročanju RTV Slovenija vendarle presodila, da nova družba ne bo omejevala konkurence in ne bo zlorabila prevladujočega položaja.

Skupaj 250 zaposlenih

Dnevnik v lasti DZS Bojana Petana je imel lani 16,6 milijona evrov prihodkov in 677 tisoč evrov čistega dobička, povprečno je zaposloval 137 ljudi. Časopis Dnevnik ima naklado 21 tisoč izvodov, večino bralcev imajo v osrednjeslovenski regiji.

Podjetje Časnik Večer, ki ima dobrih 19 tisoč izvodov naklade in ima večino publike v štajerski regiji, pa je imel lani 10,3 milijona evrov prihodka in pet tisoč evrov čistega dobička. Podjetje, ki je zadnja leta v lasti podjetja Uroša Hakla in Saša Todoroviča, je lani povprečno zaposlovalo 112 ljudi.

Združevanje in odpuščanja

Tudi v primeru združitve bi časopisa še naprej izhajala ločeno. To je glede na to, da Večer pokriva predvsem štajersko regijo, Dnevnik pa ljubljansko, pričakovano. Prihranke pa naj bi dosegli z združevanjem pri urejanju zunanje in notranje politike ter športa. Vsaj delno bi se utegnili združiti tudi naročniški oddelki, trženje in administracija, poroča RTV Slovenija, ki navaja tudi oceno, da bi lahko prihranili za milijon evrov stroškov dela. Koliko zaposlenih bo odveč, je sicer po navedbah portala še nemogoče oceniti.

Lastniki podrobnosti o poteku in posledicah združevanja še niso pojasnili. Tudi novo podjetje, ki se bo imenovalo DV mediji in v katerem bosta imela oba lastnika po 50 odstotkov lastništva, še ni vpisano v poslovni register.