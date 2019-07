Na konferenci o svobodi medijev vzpostavili sklad za podporo preganjanim novinarjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Londonu poteka globalna konferenca o svobodi medijev, ki se je udeležujejo politiki, uradniki, aktivisti in novinarji iz več kot 100 držav. Na njej so vzpostavili sklad za zaščito medijev v podporo preganjanim novinarjem. Konference se udeležuje tudi slovenski zunanji minister Miro Cerar.

Miro Cerar, ki je bil eden od govornikov na konferenci, je podprl oblikovanje kontaktne skupine za medijsko svobodo, ki se bo odzivala na zlorabe medijev. Pozdravil je oblikovanje neodvisnega visokega panela pravnih strokovnjakov, ki so se pod vodstvom britanske odvetnice Amal Clooney prvič sestali v Londonu. Nudili bodo pravno pomoč in podporo novinarjem, ki bodo kazensko preganjani zaradi svojega dela, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Sprememba slovenske zakonodaje

Za podporo temu panelu so na konferenci vzpostavili Globalni sklad za zaščito medijev, za katerega bo Slovenija prispevala del sredstev. Sklad bo namenjen tudi usposabljanju novinarjev in sodno preganjanim novinarjem.

Cerar je na konferenci izpostavil, da "Slovenija, ki je zrasla ob zahtevah po svobodnih medijih, v Unescu, Svetu Evrope, EU in ZN vztrajno opozarja na pomen zaščite novinarjev in neodvisnega novinarstva za zdravje družb".

Udeležence je tudi seznanil s spremembami slovenske medijske zakonodaje, ki jih je predlagalo ministrstvo za kulturo. Zakonodaja naj bi bila "prilagojena novi digitalni medijski stvarnosti in se loteva problema koncentracije lastništva medijev in socialne varnosti novinarjev", so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za zunanje zadeve.

Konference se je iz Slovenije udeležila tudi generalna direktorica Direktorata za medije Tamara Vonta. Konferenco zaradi krčenja medijske svobode in slabšanja varnosti novinarjev po svetu organizirata zunanji ministrstvi Združenega kraljestva in Kanade.

Zunanje ministrstvo Velike Britanije zaradi širjenja napačnih podatkov ni dovolilo udeležbe na konferenci novinarjem ruskih državnih medijev Russia Today in Sputnik, poroča britanski BBC.