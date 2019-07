Tito Bosna: indonezijski novinar zaradi imena požel slavo na Balkanu #video

Tito Bosna pravi, da je njegovo ime originalno in vpisano v matično knjigo. Kot je dejal, ga je ob rojstvu poimenoval njegov oče, ki je zelo spoštoval Josipa Broza Tita, piše Jutarnji list.

"Moj oče je izjemno spoštoval Tita, saj je bil najboljši prijatelj ustanovitelja in prvega predsednika Indonezije Ahmeda Sukarna. Oče mi je dal ime v upanju, da bo tako prinesel optimizem Bosni in Hercegovini, ki je v času jugoslovanske vojne utrpela veliko škode. Tito je bil nekdanji premier Jugoslavije in s tem tudi predsednik," je pojasnil novinar, ki dela za indonezijsko postajo CNBC.

Ker je marsikdo podvomil v resničnost njegovega imena, je Bosna bil tako "prisiljen" pokazati dokaz, da je njegovo ime zares pravo, povzema stran. Na omrežju Twitter je tako zaokrožila fotografija njegovega rojstnega lista.

This is the best: you might have seen the tweets about an Indonesian TV reporter with an interesting name - Tito Bosnia. Well, this is Tito's story, which he posted on his IG. His name is an homage to "Sukarno's best friend," but also, Bosnia's fate in the 1990s. What a gesture. pic.twitter.com/75B0cUqB1l