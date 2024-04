Vox populi: malo manj nezadovoljstva z Golobovo vlado

Trend padanja podpore vladi in vladnim strankam, ki traja že nekaj zadnjih mesecev, se je ustavil in obrnil v drugo smer. Delo vlade premierja Roberta Goloba kot neuspešno ocenjuje 65,1 odstotka vprašanih, 30,3 odstotka jih meni, da je vlada uspešna, kažejo rezultati aprilske raziskave Vox populi v današnjem Dnevniku.

Ta razmeroma velik delež nezadovoljnih z vlado Roberta Goloba je vseeno manjši, kot je bil prejšnji mesec, ko je znašal kar 70,3 odstotka in še mesec prej (70 odstotkov). Trend rasti nezadovoljstva z delom vlade, ki se stopnjuje od lanskega oktobra, ko je negativno oceno prvič podala več kot polovica vprašanih, je svoj vrh očitno dosegel prejšnji mesec, zdaj pa se je obrnil v drugo smer, so zapisali v Dnevniku.

Nekoliko narašča tudi podpora vladnim strankam. Po javnomnenjski raziskavi agencije Ninamedia za Dnevnik bi SDS volilo 22,3 odstotka vprašanih (marca 23,1 odstotka), za Gibanje Svoboda pa bi glasovalo 15,4 odstotka anketirancev (marca 14,1 odstotka). Na tretjem mestu je NSi s 6,6 odstotka podpore (marca 6,1 odstotka). Sledita SD, ki jo podpira 6,4 odstotka vprašanih (marca 4,1 odstotka), in Levica, ki beleži 4,9-odstotno podporo (marca 4,8 odstotka).

Na visoki ravni ostaja tudi delež neopredeljenih, torej tistih, ki niso vedeli ali niso želeli povedati, koga bi volili. Ta mesec je bilo takih 37 odstotkov, kar je malo več od 36,5 odstotka marca, a manj od rekordnih 38,4 odstotka februarja.

V vladi poleg SDS in NSi še SD?

Ob upoštevanju opredeljenih volivcev anketa kaže, da bi SDS v parlamentu zastopalo 35 poslancev, 24 bi jih imela Svoboda, 11 NSi, 10 SD in 8 Levica. To bi lahko prineslo vladno koalicijo strank SDS in NSi, ki bi imela skupaj 46 poslancev, kar je v 90-članskem parlamentu minimum za oblikovanje večinske vlade in bi pomenilo šibko vlado. Morebitna koalicija treh strank, o kateri se ugiba te dni – namreč poleg SDS in NSi še SD – bi imela v parlamentu udobno večino 56 poslancev. Vladna koalicija levih strank po teh rezultatih ni mogoča, poroča Dnevnik.

Anketiranci so tokrat ocenili tudi delo premierja. Da Golob kot premier dela zelo slabo, meni 27,1 odstotka vprašanih, da dela slabo, jih meni 16,3 odstotka, dobro 31,4 odstotka, zelo dobro 16,3 odstotka in odlično 8,3 odstotka. Dali so mu povprečno oceno 2,62. Na vprašanje, kateri od dozdajšnjih premierjev je najbolje opravljal funkcijo, je 54,9 odstotka anketirancev odgovorilo, da je bil to Janez Drnovšek.

Han najbolje opravlja ministrsko delo

Poleg tega so anketirance prosili, naj naštejejo tri ministre, ki najbolje opravljajo svoje delo, in tri ministre, ki svoje delo opravljajo najslabše.

Med ministri, ki delajo najbolje, prepričljivo vodi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Kar 30 odstotkov anketiranih meni, da dela dobro. Zelo zadovoljni so anketiranci tudi s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem, ki ga je tokrat med najboljšimi ministri navedlo 22 odstotkov vprašanih, 10,3 odstotka jih je navedlo ministrico za kulturo Asto Vrečko.

Med ministri, ki po mnenju anketirancev najslabše opravljajo svoje delo, je s 13,1 odstotka glasov na vrhu ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Za njo sta minister za delo Luka Mesec in ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, ki ju je navedlo po 12,3 odstotka anketiranih.

Nataša Pirc Musar ostaja najbolj priljubljena

Na lestvici priljubljenosti ta mesec ni bilo večjih premikov. Na prvem mestu ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, na drugem pa poslanec SDS Anže Logar, ki je sicer edini politik na lestvici, ki je ta mesec prejel nekoliko slabšo oceno kot marca. Na tretjem mestu ostaja kočevski župan Vladimir Prebilič. Sledijo evropska poslanka Ljudmila Novak, minister Matjaž Han, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ljubljanski župan Zoran Janković, prvak NSi Matej Tonin, evropski poslanec Milan Brglez in evropski poslanec Matjaž Nemec.

Javnomnenjsko raziskavo je med 8. in 10. aprilom za časnik Dnevnik opravila agencija Ninamedia na vzorcu 700 polnoletnih oseb.