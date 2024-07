Skupščina Dnevnika potrdila izločitev založniške dejavnosti

Delničarji družbe medijskih vsebin Dnevnik so na torkovi skupščini pritrdili načrtu za izčlenitev založniške dejavnosti. Na podlagi nasprotnega predloga največjega delničarja, družbe DZS, so izglasovali tudi višjo dividendo za lastnike, ta bo 1,8 evra bruto na delnico.

Časopisna družba Dnevnik namerava izčleniti del premoženja in ga prenesti na novo družbo, ki se bo ukvarjala z njeno osnovno dejavnostjo, to je izdajo tiskanih in elektronskih edicij. Imenovala se bo Dnevnik mediji in bo prevzela tudi vse Dnevnikove zaposlene, izhaja iz delitvenega načrta.

Vsi glasovali za izčlenitev

Za soglasje k izčlenitvi in tudi za druge točke dnevnega reda so na torkovi skupščini glasovali vsi sodelujoči predstavniki kapitala na skupščini. Osnovni kapital družbe Dnevnik je sicer razdeljen na 332.514 delnic, od tega jih ima 309.566 glasovalno pravico, 22.881 jih je lastnih, 67 pa v lasti Kapitalske družbe in niso glasovalne. Na skupščini so bili prisotni zastopniki 255.345 delnic ali skoraj 77 odstotkov kapitala, je razvidno iz zapisnika na spletnih straneh Ajpesa.

Največji lastniki Dnevnika so družbi DZS in DZS Investicije ter avstrijska medijska družba Styria Media International.

Prav na podlagi nasprotnega predloga avstrijskega solastnika je skupščina potrdila spremembe statuta in vanj zapisala, da mora uprava v zvezi s hčerinsko družbo, ki je v stoodstotni lasti Dnevnika, pridobiti predhodno soglasje skupščine za vse najpomembnejše odločitve, ki imajo pomembnejši vpliv ali lahko pomembneje vplivajo na Dnevnik. To so lastniške spremembe, dokapitalizacije ali statusne spremembe.

Dividende bodo višje

Na podlagi nasprotnega predloga DZS so delničarji v torek medtem izglasovali tudi višjo dividendo. Če je vodstvo predlagalo, da bilančni dobiček za lani v višini 9,14 milijona evrov razdelijo za izplačilo dividend v bruto znesku 0,17 evra na delnico, preostali del bilančnega dobička pa razporedijo v preneseni dobiček, je skupščina izglasovala bruto dividendo v višini 1,8 evra, preostanek bilančnega dobička pa bodo razporedili v preneseni dobiček.

Prav tako na podlagi nasprotnega predloga DZS so izglasovali nekoliko spremenjeno sestavo novih nadzornikov Dnevnika. Če je bil prvotni predlog, da v nadzorni svet znova imenujejo Roberta Krajnika, Ado de Costa Petan, Klausa Schweighoferja in Roka Gorjupa, je skupščina namesto Gorjupa kot novega nadzornika imenovala Vita Petana. Mandat nadzornega sveta bo trajal od 5. septembra letos do 4. septembra 2028.