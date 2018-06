Ameriška centralna banka zvišala ključno obrestno mero

Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je po pričakovanjih danes ključno obrestno mero zvišala za 0,25 odstotne točke na raven med 1,75 in dva odstotka. Do konca letošnjega leta naj bi ključno obrestno mero po danes objavljenih informacijah zvišali še dvakrat, prihodnje leto pa štirikrat.

Fed je nazadnje ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar, zvišal na zasedanju marca, v maju pa se je ni dotikal. Na višku zadnje finančne krize leta 2008 in 2009 je Fed ključno obrestno mero znižal na raven med 0 in 0,25 odstotka in tam je ostala do decembra 2015, ko se je začela politika postopnega višanja, tej pa se je pridružil še načrt zmanjševanja Fedove v krizi napihnjene bilančne vsote.

Razmere na ameriškem trgu dela, ki jih pozorno spremlja Fed, so kljub umiritvi gospodarske rasti v prvem trimesečju zelo dobre, stopnja brezposelnosti pa najnižja v 18 letih.