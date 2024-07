Ameriška centralna banka ni spreminjala ključne obrestne mere

Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) je tudi na tokratnem zasedanju, ki se je končalo danes, ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar, ohranil na ravni od 5,25 do 5,50 odstotka. Predsednik Feda Jerome Powell je napovedal, da bi lahko obrestno mero znižali septembra.

FOMC je v objavi na svoji spletni strani navedel, da se je gospodarska aktivnost še naprej krepila s solidnim tempom ter da se je rast števila delovnim mest umirila in da se je stopnja brezposelnosti zvišala, ampak ostaja nizka. Inflacija se je v zadnjem letu dni znižala, ostaja pa povišana. V zadnjih mesecih je bilo nekaj "nekaj dodatnega napredka" v boju zoper inflacijo.

Ocenjuje, da se tveganja pri doseganju ciljev zaposlenosti in inflacije še naprej uravnotežujejo. Gospodarski obeti so negotovi in centralna banka (Fed) je pozorna na obe strani svojega dvojnega mandata.

Ključno obrestno mero je ohranil nespremenjeno in v proučevanju morebitne spremembe bo upošteval tekoče podatke, obete in razmerje med tveganji. Obrestne mere ne bo nižal, dokler ne bo bolj prepričan, da se inflacija bolj trajno bliža ciljnima dvema odstotkoma, je napovedal.

Powell je na novinarski konferenci dejal, da bi lahko Fed ključno obrestno mero - ob ustreznih podatkih - znižal že septembra.

"Odbor na splošno meni, da se gospodarstvo približuje točki, ko bo primerno znižati obrestno mero," je dejal Powell in dodal, da se je inflacija v zadnjih letih "znatno" znižala, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.