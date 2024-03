Fed brez sprememb obrestne mere

Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) je danes petič zapored pustil osrednjo obrestno mero nespremenjeno. Ta vztraja na 23-letnem vrhu in na ravni med 5,25 in 5,50 odstotka. Ob tem je potrdil dosedanje napovedi, da jo bo do konca leta znižal trikrat, in sicer na raven med 4,50 in 4,75 odstotka.

Vodilni ameriški centralni bančniki so v obdobju od marca 2022 do julija lani osrednjo obrestno mero v boju z inflacijo dvignili na raven med 5,25 in 5,50 odstotka, kar je največ od začetka tega tisočletja. Današnja odločitev, da bo obrestna mera za zdaj ostala nespremenjena, je bila pričakovana.

"Današnja odločitev nam omogoča, da skrbno ocenimo podatke in napovedi ter pretehtamo tveganja," so sporočili iz centralne banke. Do konca leta naj bi se ključna obrestna mera znižala za 0,75 odstotne točke, kar najverjetneje pomeni tri znižanja za po 0,25 odstotne točke, poročajo tuje tiskovne agencije.

Fed visoko inflacijo uspešno znižuje in jo približuje svojemu dolgoročnemu cilju pri dveh odstotkih. Inflacija sicer še vedno kdaj zaniha, nazadnje se je dvignila ob začetku letošnjega leta. To je obudilo strahove, da bodo morale obrestne mere ostati visoke dlje časa in pomagale ohranjati cene pod nadzorom.

Člani odbora so na tokratnem zasedanju posodobili gospodarske napovedi za ZDA. Letošnjo napoved gospodarske rasti so dvignili z decembrskih 1,4 odstotka na 2,1 odstotka. Prihodnje leto naj bi rast bruto domačega proizvoda znašala dva odstotka.

Napoved skupne inflacije je za letos ostala nespremenjena in znaša 2,4 odstotka. Prihodnje leto naj bi inflacija dosegla 2,2 odstotka. Medtem pa so napoved gibanja osnovne inflacije brez cen energentov in hrane za letos dvignili s prejšnje ocene pri 2,4 odstotka na 2,6 odstotka.