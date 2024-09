Ameriška centralna banka prvič po marcu 2020 znižala ključno obrestno mero

Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) je danes prvič po marcu 2020 znižal ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar. Kljub pričakovanjem večine analitikov, da jo bo znižal za 0,25 odstotne točke, se je odločil za znižanje za pol odstotne točke na razmerje med 4,75 do 5,00 odstotka.

Ključna obrestna mera je bila doslej več kot leto dni na razmerju od 5,25 do 5,50 odstotka. FOMC jo je na to raven dvignil julija 2023, potem ko je politiko višanja začel marca 2022 zaradi hitre rasti inflacije. Politika višanja obrestnih mer je bila uspešna in letna stopnja inflacije je trenutno 2,5-odstotna.

Rast BDP in stopnja nezaposlenosti

Centralna banka je danes tudi objavila svoje ocene gospodarskih obetov, pri čemer je sporočila, da za letos pričakuje 2,0-odstotno rast BDP, kar je 0,1 odstotka manj kot v prejšnji napovedi. Stopnja brezposelnosti naj bi letos znašala okrog 4,4 odstotka.

FOMC namerava do konca letošnjega leta ključno obrestno mero znižati na razmerje med 4,25 do 4,50 odstotka, do konca leta 2025 pa na okrog 3,40 odstotka.