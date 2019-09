Adria: Piloti potrdili novo kolektivno pogodbo, stavke še niso preklicali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sindikat drugega kroga stavke, ki naj bi potekala med sredo in petkom, še ni preklical.

Sindikat prometnih pilotov Slovenije je minuli konec tedna z veliko večino potrdil novo kolektivno pogodbo in jo nato v ponedeljek še usklajeval z družbo Adria Airways. Sindikat, ki drugega kroga stavke, ki naj bi potekala med sredo in petkom, še ni preklical, bo na podpis pogodbe s strani poslovodstva družbe počakal danes do 12. ure.

Kot je za pojasnil Marko Kastelic iz prej omenjenega sindikata, so bila pogajanja zahtevna, vendar so našli konsenz o izboljšanju delovnih pogojev pilotov. Če pogodba danes ne bo podpisana, bodo piloti uresničili grožnjo o tridnevni stavki.

Stavko bodo preklicali, ko bodo podpisali kolektivne pogodbe

Sindikat je namreč pred desetimi dnevi s poslovodstvom Adrie dosegel dogovor o osnutku nove kolektivne pogodbe in zamrznil stavko, napovedano med 8. in 10. septembrom. "Predvidevamo, da se bodo z novo kolektivno pogodbo znatno izboljšali delovni pogoji pilotov v Adrii, kar je bil tudi prvotni cilj sindikata pred pričetkom pogajanj. Zdaj ima poslovodstvo čas, da se še bolj posveti ostalim izzivom, ki trenutno pestijo Adrio," so takrat ocenili v sindikatu.

Adria Airways se že dlje časa sooča s finančnimi težavami. Foto: Klemen Korenjak

Preostalih dveh terminov stavke, od 18. do 20. septembra ter od 30. septembra do 2. oktobra, takrat niso preklicali. Kot so pojasnili, bodo s tem počakali na podpis kolektivne pogodbe.

CAA bo odločitev o licenci za Adrio sprejela do konca oktobra

Nekdanji nacionalni letalski prevoznik, ki je od leta 2016 v lasti družbe AA International Aviation Holding oziroma posredno v pretežni lasti nemškega sklada 4K Investments, se že nekaj časa sooča s finančnimi težavami, prav tako še vedno niso znani njegovi lanski poslovni rezultati.

Agencija za civilno letalstvo (CAA) je medtem prejšnji teden uvedla postopek za ohranitev operativne licence Adrie Airways, odločitev glede licence pa bodo predvidoma sprejeli do konca oktobra. V Adrii so ob tem poudarili, da izpolnjujejo vse pogoje za doseganje visokih standardov varnosti v zračnem prometu, kar dokazujejo tudi z več certifikati.

Lani ustvarili več kot deset milijonov evrov negativnega kapitala

Adriino revidirano poročilo za lansko leto, ki še ni bilo javno objavljeno, je sicer razkrilo, da je imela družba že konec lanskega leta več kot deset milijonov evrov negativnega kapitala. Pravila za operativno licenco določajo, da bi moral prevoznik dokazati finančno sposobnost, da lahko pokriva svoje obveznosti.