Revizorji: v Adrii zeva večdesetmilijonska luknja

Razkrivamo, kaj so revizorji odkrili pri preverjanju bilanc Adrie Airways in zakaj je naš največji letalski prevoznik tik pred izgubo licence za letenje, kar bi pomenilo prizemljitev letal in najverjetneje tudi stečaj.

Bilance Adrie Airways za zadnja tri leta, odkar je v lasti nemškega sklada 4K Invest, niso verodostojne. V njih se namreč zaradi računovodskih trikov, s katerimi so Adrio reševali pred stečajem, skriva visoka izguba, družba pa je najmanj od konca lanskega leta globoko insolventna.

To po naših informacijah ugotavljajo revizorji družbe Pricewaterhousecoopers (PwC), ki so preverjali bilance družbe za leto 2018 in izdali mnenje s pridržkom. Podvomili naj bi celo o resničnosti bilanc iz prejšnjih let, ki so jih sami revidirali.

Na potezi je zdaj javna Agencija za civilno letalstvo, zadolžena za varnost letalskega prometa. Na agenciji, ki jo vodi Rok Marolt, so potrdili, da so od Adrie tik pred iztekom roka prejeli letno poročilo, ki ga "bomo proučili in ukrepali skladno s svojimi pooblastili".

Glede na katastrofalno finančno stanje Adrie, ki se letos še stopnjuje, in očitno tudi sume prirejanja bilanc, ki jih je ugotovila pooblaščena revizorska hiša, pa bi lahko agencija že v nekaj dneh začela postopek odvzema operativne licence Adrie. Več o tem v okvirju.

Nedovoljeni računovodski manevri

Po naših informacijah so revizorji PwC pri pregledu lanskih bilanc Adrie kot nedovoljene označili manevre z blagovno znamko, s katerimi so Nemci umetno zviševali vrednost premoženja družbe in posledično tudi njenega kapitala.

Kot smo razkrivali, so Nemci s pomočjo blagovne znamke Adria, ki so jo najprej prodali, nato pa nazaj prenesli na Adrio, iz nič na papirju ustvarili najmanj 20 milijonov evrov dodatnega kapitala. Za primerjavo, Adria je imela konec leta 2017 okoli 2,6 milijona evrov kapitala.

Blokirani vsi računi Adrie Adria Airways ima še naprej težave z upniki, ki niso več pripravljeni čakati na plačilo. Danes so začasno blokirali transakcijski račun družbe. Za kolikšen dolg gre, pri Adrii še preverjamo. Foto: Ajpes

Zadnja poteza, ki so jo izpeljali tik pred koncem lanskega poslovnega leta in z njo Adrio reševali pred insolventnostjo, je bila pripojitev podjetja STBE in skupaj z njim tudi blagovne znamke. Revizorji naj bi to operacijo razveljavili in s tem letalskemu prevozniku "odnesli" več kot 10 milijonov evrov kapitala.

Pod vprašaj so po naših informacijah postavili tudi prodajo blagovne znamke iz leta 2016, s katero je Adria na papirju ustvarila osem milijonov evrov prihodkov, toda tega denarja nikoli ni dobila.

Zakaj vodstvo še ni ukrepalo?

Koliko izgube je Adria ustvarila lani, še ni znano. Po neuradnih informacijah pa je imela konec lanskega leta že za skoraj 15 milijonov evrov negativnega kapitala oziroma več dolgov kot premoženja.

Kako se je Adria odzvala na ugotovitve revizorjev, kakšne ukrepe je glavni izvršni direktor Adrie Holger Kowarsch sprejel za odpravo negativnega kapitala in zakaj še ni razglasil insolventnosti, bo znano v kratkem.

Dogajanje v Adrii sicer podrobno spremljajo dobavitelji in drugi upniki, ki jim Adria po zadnjih podatkih dolguje že okoli 60 milijonov evrov. Na drugi strani družba nima v lasti nobenega večjega premoženja, saj so vsa letala v najemu od lizinških družb. Edina vrednost družbe je vzpostavljena letalska operacija, torej letala s posadko.

Holger Kowarsch, prvi mož Adrie Airways Foto: STA Agencija za civilno letalstvo je sicer že v začetku lanskega leta pregledovala finančno stanje v Adrii in ugotavljala, ali so zaradi slabega finančnega stanja in pomanjkanja likvidnosti lahko ogroženi varnost letalskih operacij in potniki. Adrii je odredila dokapitalizacijo, ki pa so jo v družbi izpeljali v glavnem z računovodskimi triki. Zato je agencija postopek ustavila.

Toda tudi poslovanje Adrie v letošnjem letu ne vzbuja upanja na rešitev iz brezizhodnega položaja. V prvih treh mesecih je izguba po neuradnih informacijah znašala več kot deset milijonov evrov in je bila skoraj za polovico višja od izgube v enakem obdobju lani. Podobno naj bi bilo v drugem četrtletju letos.

Kdo bo zagotovil svež kapital?

Edina rešitev, s katero bi lahko zakrpali luknje v bilancah Adrie in jo rešili pred črnim scenarijem, bi bila obsežna dokapitalizacija. Tega pa po vsej verjetnosti ne bodo zagotovili dosedanji lastniki, ki so nedavno v Adrio vplačali le štiri milijone evrov.

Nemci že dalj časa iščejo strateškega partnerja, na katerega bi lahko prevalili breme reševanja težav Adrie. V zadnjih mesecih so se pojavljala imena "rešiteljev" Adrie, toda vse se je zataknilo že pri skrbnem pregledu poslovanja.

Po fiasku z ruskim proizvajalcem letal Suhoj, ki naj bi Adrio reševal ne le z novimi letali, ampak tudi s svežimi denarnimi sredstvi, sta se v slovenskih medijih pojavila še dva morebitna partnerja. Sprva se je omenjalo letalskega prevoznika Mesa Airlines iz ZDA, ki pa je hitro odkorakal iz Adrie, nazadnje pa še irski CityJet, ki je že konec avgusta javno zanikal informacije o zanimanju za Adrio.