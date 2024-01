Dobra plača in perspektiva: ti profili veljalo za pravo "vročo robo"

Izbira študija in posledično poklica je ena najpomembnejših odločitev v življenju. Pomembno je, da je ta sprejeta skrbno in da izberete tisto smer študija, ki vam bo omogočala samouresničevanje, osebno rast in dobre zaposlitvene možnosti. V tem obdobju se dijaki srečujejo z velikimi možnostmi, hkrati pa tudi s pritiski in neznankami glede prihodnosti. Svet se hitro spreminja, kar dodatno otežuje predvidevanje prihodnosti. Nekatera poklicna področja, ki so danes priljubljena, se morda ne bodo tako razvijala v prihodnosti, medtem ko se bodo druga pojavila. Nekatera področja tako veljajo za izredno spreminjajoča na eni strani, spet na drugi pa lahko najdemo panoge, za katere z gotovostjo lahko trdimo, da bodo tudi v prihodnje vsaj enako pomemben del globalnega gospodarstva. Na to področje lahko brez dvoma uvrstimo tudi logistiko .

Slavni Aristotel je nekoč dejal, da je mesto vašega poklica tam, kjer se križajo potrebe sveta in vaši talenti. A najti zlato sredino in "tehtanje" med perspektivnostjo izbranega poklica na eni strani in tem, kaj vam pravi srce, pogosto ni preprosta naloga.

Kako najti fakulteto, ki vam da svobodo, da se poglabljate v tisto, kar vas zanima, in ob tem pripravi na izzive, ki vas čakajo kasneje? Zakaj v tem kontekstu izbrati Fakulteto za logistiko UM? Kaj je pravzaprav logistika, kaj dela logist, zakaj je prav ta panoga tako pomembna za naš vsakdanjik? Kakšne so plače, kje iskati zaposlitev? To in še več v sledečem prispevku.

Neprecenljiva partnerica v poganjanju svetovnega gospodarstva

Logistika že od nekdaj velja za neprecenljivo partnerico v poganjanju svetovnega gospodarstva. V duhu časa, ki ga živimo, velja pričakovati, da bo nadaljnji tehnološki razvoj še bolj krojil to zelo pomembno panogo. Z razvojem logistike so se svetovni trgi še bolj povezali, kar omogoča hitrejši dostop do raznovrstnih izdelkov in storitev po vsem svetu. Logistika je tako ali drugače temeljna za delovanje globalnega gospodarstva, brez učinkovite logistike pa bi bilo nemogoče vzdrževati globalno trgovino in proizvodnjo.

Prav tako logistika igra ključno vlogo pri zmanjševanju stroškov in izboljšanju učinkovitosti poslovnih operacij, pa naj gre za upravljanje z zalogo, transport, skladiščenje in distribucijo. Gre za hitro razvijajoče se področje, ki se stalno prilagaja in razvija skladno z novimi tehnologijami, kot so avtomatizacija, umetna inteligenca, blockchain in internet stvari (IoT).

Dejstvo je, da logistika neposredno vpliva na vsakdanje življenje ljudi. Samo pomislite na hitre dostave izdelkov in zagotavljanje osnovnih dobrin in storitev – logistika omogoča, da družba deluje nemoteno. Ko na trgovskih policah nečesa začne primanjkovati, se začnemo spraševati, kako sploh neki izdelek pride od proizvajalca do naše trgovine ter kako surovina pride do proizvajalca. Takrat spoznamo, da v ozadju oskrbovalne verige deluje cela skupina ljudi, za katere sploh ne vemo, a so tako ključni, da bi brez njih težko shajali. To so strokovnjaki za logistiko.

Prav tako ima logistika ključno vlogo pri prehodu na bolj trajnostne poslovne modele. Izboljšave v logističnih procesih lahko znatno zmanjšajo ogljični odtis, zmanjšajo količino odpadkov in izboljšajo recikliranje.

In kot zadnje, a še zdaleč ne najmanj pomembno – v času naravnih nesreč ali globalnih kriz, kot so pandemije, je logistika ključna za hitro in učinkovito dostavo nujnih potrebščin, kot so hrana, zdravila in drugi ključni materiali.

Logistični procesi v številnih položajih ustvarjajo scenarije, ki so povprečnemu človeku malodane fascinantni. Veste, koliko banan lahko naenkrat prepelje največja kontejnerska ladja na svetu? Odgovor je: kar 745 milijonov v 15 tisoč kontejnerjih. Veste, kako dolga vrsta bi bila, če bi postavili na cesto v vrsto vse kontejnerje, ki jih lahko naenkrat prepelje največja kontejnerska ladja? Okoli 70 kilometrov!

Nekaj je jasno – razvoj naše družbe, pametnih mest bo tako ali drugače zahteval visokokvalificirane logiste. Na fakulteti za logistiko boste pridobili vse kompetence, da to tudi postanete.

Edina fakulteta v Sloveniji, ki ponuja celovit študij logistike in oskrbovalnih verig

Skladno z vse bolj prepoznanim pomenom panoge v družbi narašča tudi število tovrstnih zasebnih izobraževalnih institucij. Pri tem velja omeniti, da fakulteta za logistiko velja za edino v Sloveniji, ki ponuja celovit študij logistike in oskrbovalnih verig. Zagotavljajo vam, da boste v času študija pridobili vsa potrebna znanja in kompetence za uspešen vstop na trg dela, tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem okolju.

Njihovi mednarodno akreditirani študijski programi ter interaktivni in sodobni, atraktivni, trendovski način študija vam poleg odlične študentske izkušnje omogočajo tudi izjemno prihodnost. V mednarodnem okolju je fakulteta za logistiko izjemno priznana in vaše diplome ob koncu študija bodo dodale to dodano vrednost na vaši karierni poti. Študij na fakulteti za logistiko je resnično izjemna priložnost za vas.

Palec gor dvigujemo za sodobne študijske vsebine, ki so skrbno premišljene ter pripravljene v skladu z najsodobnejšimi gospodarskimi smernicami in sodobnimi dognanji s področja logistike ter smernicami Evropskega logističnega združenja. Študijski programi so kot odlični prepoznani tako v slovenskem kot tudi mednarodnem okolju, kar dokazujeta tudi mednarodni akreditaciji ECBE in ACBSP.

Dodatna prednost so tudi možnosti izmenjav Erasmus in inovativen pristop učenja. Na fakulteti za logistiko so imeli že pred obdobjem koronavirusa uveden hibridni sistem predavanj – del predavanj je potekal v živo, del pa v e-učilnicah – kjerkoli in kadarkoli.

Na fakulteti za logistiko so znani tudi po svojih številnih aktualnih projektih, ki doprinašajo okolju. Eden izmed njih je tudi projekt NOO, kjer se bodo pomembna dognanja s področja zelene in digitalne logistike neposredno implementirala v študijske programe.

Na fakulteti za logistiko so ponosni, da njihovi diplomanti soustvarjajo logistiko danes in jutri, s tem ko zasedajo vodilna in vodstvena delovna mesta v pomembnih slovenskih logističnih organizacijah ali oddelkih.

Ponosni pa so tudi na svoje predavatelje. Univerza Stanford je tako nedolgo nazaj objavila seznam dveh odstotkov najboljših znanstvenikov na svetu, ki je v svoji študiji zajela 10.020.500 avtorjev del, objavljenih v mednarodni periodiki. In med dva odstotka najboljših znanstvenikov na svetu se je uvrstil tudi njihov sodelavec, prof. dr. Tone Lerher.

Kaj dela logist?

Logistika zajema širok spekter dejavnosti, strokovnjaki za logistiko pa so tako ali drugače zelo iskan kader. Tudi zaradi svoje fleksibilnosti, usmerjenosti na hitro reševanje problemov, sposobnosti usklajevanja delovnih procesov in uporabe sodobnih tehnologij ter informacijskih sistemov v logistiki in oskrbovalnih verigah, sposobnosti napovedovanja trendov ter analiziranja veliko podatkovnih baz.

Karierne priložnosti v logistiki so zaradi interdisciplinarne narave raznolike in obsegajo širok spekter. Svoje priložnosti lahko na primer iščete v upravljanju oskrbovalne verige, transportnem načrtovanju in upravljanju, skladiščenju in distribucijskem upravljanju, nabavi, analitiki in podatkovni znanosti v logistiki, projektnem upravljanju v logistiki, logistiki v e-trgovini, trajnostni logistiki in zelenem prevozu, svetovanju v logistiki ali na primer v povezavi s tehnologijo in inovacijami v logistiki.

Študenti FLUM tako po končanem študiju zasedajo zelo različna delovna mesta v številnih organizacijah, kot so Pošta Slovenije, različne druge dostavne službe, različni ponudniki prevozov, na primer NomaGo, Slovenske železnice, različnih proizvodnih podjetjih, kot so na primer Odelo, Palfinger, Henkel, Helios, TPV, Adria Mobil, ETI, in različnih ponudnikih skladiščnih sistemov, kot so na primer Intereuropa, celjski Maksim ter različne trgovinske verige.

Tako logistika kot upravljanje oskrbovalnih verig ponujata izjemne zaposlitvene možnosti. Pričakovati gre, da bo nadaljnji tehnološki razvoj še bolj krojil to zelo pomembno panogo. Nabor delovnih mest za področje logistike bo v prihodnosti brez dvoma izjemno širok. Pri tem pa nikakor ne bo šlo, kot že omenjeno, brez znanj avtomatizacije, umetne inteligence in robotizacije, saj bo digitalizacija to področje pomembno spremenila ter še nadgradila.

Kakšna je zaposljivost in kakšne so plače?

Podatki o zaposljivosti diplomantov so izjemno spodbudni. Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je vodilna izobraževalna in znanstvenoraziskovalna institucija s področja logistike v Sloveniji in se lahko pohvali z izjemno zaposljivostjo diplomantov. Kaj pravijo številke? Po podatkih zavoda za zaposlovanje je bilo v decembru 2023 zaposlenih kar 98,7 odstotka diplomantov fakultete za logistiko. Povedano drugače: od 1.848 diplomantov jih je decembra samo 24 iskalo zaposlitev. Odstotek brezposelnih je torej izredno nizek. K temu zagotovo pripomore tudi dejstvo, da na fakulteti od podjetij ves čas pridobivajo povpraševanja po njihovih diplomantih, ki jih seveda tudi ustrezno posredujejo tako študentom kot tudi diplomantom.

Kaj pa plače v tej panogi? Te krepko presegajo slovensko povprečje. Za primerjavo: povprečne plače v kontroli zračnega prometa so leta 2020 presegle 6.500 evrov, s tem se ta uvršča na prvo mesto med državnimi podjetji z najvišjimi plačami. Na lestvici vseh podjetij z najboljšimi plačami pa je na 13. mestu.

Nadalje, povprečna plača za profil "menedžerji/menedžerke za nabavo, storitve na področju logistike, skladiščenja, transporta in pošte" je bila v letu 2022 3.290 evrov bruto.

"Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko in tehnologijo prometa" so v letu 2022 v povprečju prejeli 2.989 evrov bruto. "Tehniki in strokovni sodelavci/tehnice in strokovne sodelavke za logistiko, tehnologijo prometa" so v letu 2022 v povprečju prejeli 2.374 evrov bruto.

Selitev v nove, sodobnejše prostore

Dodatna prednost študija na fakulteti za logistiko bodo tudi novi prostori. Fakulteta za logistiko bo namreč pridobila sodoben dom za inovacije in raziskovanje v logistiki, v najsodobnejših novih prostorih bo tudi laboratorij s sodobno opremo. Zgodovinski trenutek za slovensko logistiko se je zgodil lanskega novembra, ko sta rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič in župan Mestne občine Celje Matija Kovač podpisala prodajno pogodbo za nakup nekdanje stavbe Ekonomske šole v Celju. Ta dogodek simbolizira začetek izgradnje kolokacijskega tehnološko-inovacijskega centra, ki bo postal bistvo razvoja slovenske logistike ter ikona uspešnega sodelovanja med akademskim svetom in lokalno skupnostjo. Obenem pa pomeni tudi prelomnico v dolgoletnih prizadevanjih fakultete za logistiko za pridobitev lastnih prostorov.

