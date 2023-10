Brezplačna vstopnica za vašo sanjsko kariero

Oglasno sporočilo

Živimo v hitro spreminjajočem se svetu, ki nas vsakodnevno sooča z novimi izzivi in priložnostmi. Prav takšni časi pa hkrati ponujajo veliko možnosti za rast, razvoj in nov karierni začetek. In kje je boljše mesto za to kot na kariernem sejmu?

Dobro vzdušje na kariernem sejmu Foto: Klavdija Žitnik

Obogatite vaše karierne izkušnje z obiskom sejma

Nihanje gospodarstva, tehnološki napredek in globalne spremembe krojijo sodobni trg dela. Toda nemirni časi ne pomenijo nujno manjšega števila delovnih mest. Dejansko obstaja veliko podjetij, ki si prizadevajo za rast in prilagajanje novim okoliščinam. Na sejmu, ki bo potekal 19. oktobra v Cankarjevem domu, boste srečali več kot sto slovenskih in tujih podjetij, ki iščejo nove kadre. Med njimi so: AKRAPOVIČ, d. d., Barilla Adriatik, BOSCH REXROTH, d. o. o., DARS, d. d., DM Drogerie Markt, d. o. o., KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Lek, d. d., MAHLE Electric Drives Slovenija, d. o. o., MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS/SLOVENSKA VOJSKA, Okrožno sodišče v Ljubljani, Pipistrel, TELEKOM SLOVENIJE, d. d.

Komunikacija, ki prinaša uspeh

Karierni sejem ni zgolj priložnost za iskanje dela, ampak tudi za osebnostno rast in razvoj. Obiščete lahko predavanje Lee Pisani, ki se bo dotaknila kulture oblačenja in pomena prvega vtisa. Kljub današnjemu digitalnemu okolju sta neverbalna komunikacija in moč osebnosti še kako pomembni. S primernim stilom in veščinami poslovnega bontona, o katerem bo govorila Bojana Košnik Čuk, bodo obiskovalci opremljeni za vstop na današnji trg dela. Piko na i bo dodala še Maja Remic s kar 20 let izkušenj na področju vodenja, ki bo razkrila, kako se soočiti s stresom, pritiski in nenehno spreminjajočo se delovno okolico: "Tistim, ki iščejo novo službo, bi predlagala, da si vzamejo čas za refleksijo, kaj v obdobju naslednjih 5−7 let potrebujejo in koliko so pripravljeni vložiti in v kakšni organizacijski kulturi želijo delati," nam je povedala v pripravi na predavanje.

Sejem bodo popestrile tudi zanimive osebne zgodbe. Rok Trkaj, slovenski raper, bo obiskovalcem predstavil svojo edinstveno zgodbo, polno strasti do glasbe, pisanja in teologije. Karierno jutro pa bo začel Ivo Boscarol, eden izmed najuspešnejših slovenskih podjetnikov in ustanovitelj podjetja Pipistrel. Njegova pot je jasen dokaz, da je s pravim pristopom, strastjo in predanostjo mogoče doseči velike stvari: "Za karkoli boste v življenju počeli, prepričajte najprej sebe, sicer ne boste mogli biti prepričljivi do drugih. Zaupanje vase je najpomembnejše v poslu. Če ste prepričani, da z glavo lahko razbijete zid, noben zid ne bo dovolj debel, da ga ne bi porušili." Pogovor s poslovnežem zagotovo spada med vrhunce letošnjega sejma.

Spoštljiv in profesionalen odnos je osnova

Prihodnost je v trajnostnih poklicih, tehnoloških inovacijah in področjih, ki še pred leti niso bila aktualna. Spremembe pri načinu dela opaža tudi naša znana televizijska voditeljica Bernarda Žarn, ki bo s sovoditeljem oddaje Nedeljsko popoldne Jožetom Robežnikom spregovorila v kariernem popoldnevu na sejmu. "Tehnologija se je zelo spremenila in razvila. Odnos do dela in ljudi pa mora biti v vseh časih enak − spoštljiv in profesionalen," poudarja Žarnova. "Trudim se v vsakem človeku najti kaj lepega in zanimivega in se nenehno učiti od ljudi, ki jih srečujem, in situacij, v katerih se znajdem, veliko berem in spremljam, kako se svet vrti."

V Cankarjevem domu se je trlo obiskovalcev. Foto: Klavdija Žitnik

Z aplikacijo MojeDelo.com brezplačno na karierni sejem Prenovljena aplikacija MojeDelo.com vam bo na kariernem sejmu v Ljubljani omogočila, da ostanete v igri in izkoristite vse prednosti, ki jih prinaša. Vsi registrirani uporabniki MojeDelo.com boste z aplikacijo imeli na voljo številne koristi: brezplačni vstop na sejem, enostaven dostop do sejemskega tlorisa, brezplačne kode za testiranja (psihometrično, kognitivno, uporabniška znanja), enostavna oddaja CV-ja TOP delodajalcem. Dogajanje na sejmu pa bo še dodatno popestrila nagradna igra Lov na delo, ki bo potekala znotraj aplikacije. Kot vsako leto bo tudi letos na voljo fotokotiček, v katerem bodo obiskovalci lahko posneli profesionalno fotografijo. Več si preberi TUKAJ.

Naročnik oglasnega sporočila je Styria digital marketplaces.