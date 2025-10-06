Gorski reševalci bodo danes nadaljevali reševalno akcijo pod vrhom Tosca v Julijskih Alpah, kjer je plaz v nedeljo zasul tri hrvaške planince. Enega so v nedeljo popoldne našli mrtvega, dva pa še vedno iščejo. Po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina naj bi pogrešani planinci prihajali iz Splita in okoliških krajev. Kot je poročala Slobodna Dalmacija, sta pogrešana planinca brata iz Kaštela.

Pod goro Tosc se je v nedeljo dopoldne sprožil snežni plaz, ki je zasul tri hrvaške planince. Kot so v nedeljo zvečer za STA povedali na Policijski upravi Kranj, je skupina sedmih hrvaških planincev po vzponu na Triglav v soboto prišla v Vodnikov dom, kjer so prenočili. Nato se je skupina odpravila na pot, pri čemer jo je presenetil snežni plaz ter pod seboj pokopal tri planince.

Preostala planinca, ki ju gorski reševalci še iščejo, sta po poročanju Slobodne Dalmacije brata stara okoli 30 let, ki prihajata iz Kaštela. Omenjeni portal poroča še, da je eden izmed planincev iz Kaštel Sućurca kontaktiral svojo družino, da bi jih pomiril, da je živ in zdrav.

Iskalno akcijo bodo nadaljevali danes

V reševalni akciji, v kateri je sodelovalo več kot 60 reševalcev, so popoldne našli truplo enega od pogrešanih. Reševalno akcijo so pozno popoldne zaradi nevarnih razmer, tudi možnosti proženja novih snežnih plazov, morali prekiniti. Nadaljevali jo bodo danes, ko bodo skušali pomagati tudi nekaterim drugim planincem, ki so zaradi slabih vremenskih razmer obtičali ujeti v bivakih in kočah.

Skupina planincev prihajala iz Splita in okolice

Kot so za Hino v nedeljo povedali na PU Kranj, je skupina hrvaških planincev prihajala iz Splita in okoliških krajev. Po navedbah dežurnega v Vodnikovem domu, ki jih povzema Hina, so skupino opozorili na prihajajočo hladno fronto in poslabšanje vremenskih razmer.

Gorskim reševalcem in drugim službam, ki so sodelovale v reševalni akciji, se je na omrežju X v nedeljo zahvalil tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Kot je zapisal, je govoril tudi s premierjem Robertom Golobom, slovenskim službam pa je ponudil tudi pomoč hrvaških organov.