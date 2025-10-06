"Brutalno je, res je brutalno," je po nedeljskem dvoboju razlagal Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev, ki je med dvobojem dvakrat bruhal. Srb pa ni edini, ki se ubada s težkimi razmerami.

💔 Jannik Sinner forced to retire in Shanghai.



As fans, these images are incredibly hard to watch — he gave everything until his body couldn’t take it anymore. End of the Asian swing.



No one cares about the points or the title not defended — just wishing you a full recovery,… pic.twitter.com/DGgfpMmE8H — The Sinner Times (@sinnertimes) October 5, 2025

Jannik Sinner je bil v hudih bolečinah. Foto: Reuters Najboljši teniški igralci trenutno igrajo na turnirju serije masters v Šanghaju, kjer pa so po mnenju mnogih igralcev brutalne razmere za igranje. Za igralce je zaradi vročine in visoke vlažnosti že pravi izziv končati dvoboj. Priča smo lahko številnim odpovedim. Predvsem zadnja odpoved je bilo velik šok in presenečenje, potem ko je Jannik Sinner v tretjem nizu predal dvoboj in v hudih krčih s pomočjo spremstva komaj zapustil igrišče.

"To zagotovo ni način, na katerega želiš zmagati," je po predčasnem koncu dvoboja povedal Tallon Griekspoor. "V Šanghaju so bile ves teden res brutalne razmere. Mislil sem, da imava malo sreče, ker sva igrala zvečer, a po dveh urah in 36 minutah igre, sredi tretjega niza … Žal mi je zanj, želim mu hitro okrevanje," je še povedal nizozemski teniški igralec.

Djokovic in Shanghai today 🤮👀 pic.twitter.com/lewhOLsIVV — Tennis Masterr (@tennismasterr) October 5, 2025

Kamere v prenosu Đokovića niso pokazale

Pravo malo dramo smo videli na dvoboju Novaka Đokovića, ko je po težavah premagal kvalifikanta Yannicka Hanfmanna. Ne pomnimo, da je bil Srb kdaj v karieri v takšnem položaju. 38-letni Beograjčan, tega kamere v prenosu niso pokazale, je bil prisiljen dvakrat bruhat. Na koncu je le zbral vse moči in se uvrstil v osmino finala.

"To sem že prej govoril in to velja za vsakega igralca, ki stopi na igrišče. Brutalno je, res brutalno, ko imaš dan za dnem več kot 80-odstotno vlažnost. Za fante, ki igrajo podnevi, v vročini in na soncu, je še toliko huje. Takšne pač so razmere, s tem se moraš sprijazniti. Zame osebno je biološko nekoliko težje prenašati take pogoje," je po dvoboju povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki ga v osmini finala čaka Španec Jaume Munar, trenutno 41. igralec sveta.

Madžar potožil, da "umira"

Že pred začetkom turnirja je 12 igralcev odpovedalo turnir, med njimi sta bila tudi Carlos Alcaraz in Jack Draper. V nadaljevanju so se stvari še zaostrile, ko se je Madžar Marton Fucsovics med tekmo zgrudil na igrišče in sodniku rekel: "Umiram." Pozneje se je vrnil na igrišče, a je dvoboj izgubil.

Arthur Rinderknech je potožil, da je že med ogrevanjem težko igrati. Foto: Reuters

Že gledalci na tribunah so povsem premočeni

Veliko težav je imel tudi francoski Arthur Rinderknech. Tridesetletni Francoz je po tekmi dejal, da je težko dihati že od ogrevanja naprej. "Nora vlažnost je. V takšnih primerih gre za del dvoboja, ki nima nobene zveze s tenisom. Gre za preživetje in za to, da najdeš način kako zmagati," je povedal Rinderknech in ugotovil, da so že gledalci na tribunah povsem premočeni, kar samo kaže, kako težke razmere so za igranje.

"Ne vem, ali se ljudje preko televizijskega prenosa zavedajo, ampak že med ogrevanjem je težko. Nora vlažnost je, hujša kot v ZDA poleti. Poleg tega vemo, da je v velikih mestih na Kitajskem veliko onesnaženja, kar ni v redu."

Preberite še: