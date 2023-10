Udeleženka šova spregovorila o nenavadnem početju, ki mu je bila priča na Pokljuki #video

Nocoj ob 21. uri bo na sporedu še zadnja večerja tega tedna v oddaji Večerja za 5: Na deželi in izvedeli bomo, kdo od peterice se je v očeh sotekmovalcev najbolj izkazal in postal zmagovalec tedna. Pred tem pa bomo priča zabavnemu večeru in zanimivim pogovorom.

Tokrat bo večerjo za veselo druščino pripravljala 64-letna upokojena gostinka Erika, ki večino svojega prostega časa preživi na svojem vikendu na Pokljuki. Tam veliko časa preživi v gozdu, kjer nabira les, iz katerega nastanejo pravi umetniški izdelki, nabira pa tudi gobe in druge dobrine, ki jih ponuja gozd.

In čeprav se po prostranih gozdovih Pokljuke potepa že približno 50 let, je povedala, da medveda še nikoli ni srečala, bila pa je priča nenavadnemu početju tamkajšnjih pohodnikov.

"Enkrat je bilo po radiu, da je treba čim bolj uporabljati ropotanje, da bodo šle zveri stran in tako naprej. In jaz stojim na Pokljuki in kaj vidim? Z ragljami so hodili po Pokljuki. Jaz sem rekla, če so normalni. So rekli, da je to zaradi medveda. Sem rekla, da sem jaz tukaj že 50 let skoraj vsak dan, pa ga še ni bilo." Več v zgornjem videu.

