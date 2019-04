Gaja na skušnjavi: To je totalno ogabno #video

Tekmovalci so morali ob nepravilnem odgovoru na vprašanje sodelovati v skušnjavi, ki je bila tokrat prava igra na srečo. Metali so kocki in pod vsako številko jih je čakala nagrada ali kazen. Tako so lahko prejeli dodatne kilograme ali manj kilogramov na naslednjem tehtanju, imuniteto, klic domov ali pa kazensko jedli čevapčiče in druge priloge. Medtem ko so bili nekateri navdušeni nad igro, pa je skušnjava največ težav povzročila Gaji. "To je totalno ogabno," je dejala, ko je morala jesti čevapčiče. Nekaj utrinkov današnje skušnjave si poglejte v spodnjem videoposnetku.

