Tako so videti shujšani tekmovalci v svojih starih oblačilih #video

Tekmovalci so že pošteno shujšali in pomerili svoja stara oblačila. Kakšni so bili njihovi odzivi in nad kom se je navdušil Ferid?

Po petih tednih rednih treningov in pravilnega prehranjevalnega režima so tekmovalci že pošteno shujšali. Po dolgem času so se odločili, da napredka ne bodo preverili samo na tehtnici, ampak tudi pomerili svoja stara oblačila. Ta so bila na njih ob prihodu v šov večinoma tesna in oprijeta.

Najbolj je presenetila Belma, nad katero se je odkrito navdušil tudi Ferid. "Super je videti. Upam, da moja žena ne bo jezna, ker sem pohvalil drugo," je dejal. Kako so videti tekmovalci v svojih starih oblačilih, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.