Belma oklofutala Ferida, ker jo je "nategnil" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Po preobratu v oddaji The Biggest Loser Slovenija, ko bi šov morala zapustiti Ferid ali Gregor iz rdeče skupine, se je Gaja, ki je imela imuniteto, odločila za Gregorja. Kot razlog je navedla, da ji Ferid pomeni boljšo motivacijo na treningih. Sledil je preobrat in šova ni zapustil nihče, česar pa preostali tekmovalci, ki so ta čas že bili v hiši, niso vedeli.

Ferid je zato pripravil skrivni načrt, da se vrne v hišo kot izločeni in tako naplahta sotekmovalce, da mora prav on zapustiti oddajo. Ali mu je načrt uspel in kakšna je bila reakcija sotekmovalcev, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 20. uri.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.