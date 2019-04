Valter: Kamen se mi je odvalil od srca #video

Iz šova diskvalificirani Valter je pospravil svoje kovčke in zapustil hišo. Katere so bile njegove zadnje, poslovilne besede?

Navezovanje stikov z družino, pošiljanje pisem, slik in SMS-sporočil, jemanje posebnega diuretika, ki ga sicer jemljejo bolniki pred operacijami za pospešeno odvajanje vode, skrivanje hrane ... Valter se je zaradi kršenja pravil v šovu moral posloviti. Kot razlog za svoje ravnanje je navedel, da je vse to storil, ker je tako zelo pogrešal svojo družino in se je počutil ujetega.

Za dogajanje se je tudi pokesal in opravičil. "Žal mi je. Zdaj se mi je končno odvalil kamen od srca. Hujšanje bom nadaljeval tudi doma in to še toliko lažje, ker bom obkrožen s svojimi najdražjimi," je povedal. Katere so bile njegove zadnje besede, preden je odšel iz šova, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

