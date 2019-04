Valter: Priznam, kriv sem za vse, a bi še enkrat ravnal podobno #video

Tekmovalci so Valterju očitali, da je pošiljal sporočila družini in od njih dobival povratna pisma. Valter je njihove očitke potrdil in celo razkril svojo taktiko. Prav tako je priznal skrivanje hrane in druge obtožbe.

Sotekmovalcem se je sicer opravičil, a jih hkrati presenetil z izjavo, da bi, če bi čas lahko zavrtel nazaj, to naredil ponovno, le v nekoliko milejši obliki. Kako je bilo videti njegovo priznanje, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.