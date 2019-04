Šok v The Biggest Loser Slovenija: Tekmovalec je kršil pravila šova in celo kradel! #video

Valterja so tekmovalci dobili pri kršenju številnih pravil v hiši, med drugim naj bi celo kradel. Tekmovalci imajo dovolj in so pripravljeni na soočenje z njim.

Razmere v šovu in tekmovalci so napeti, razlog pa Valter. Tekmovalci imajo najstarejšega tekmovalca šova dovolj, saj je po njihovem mnenju prestopil vse meje dopustnega. "Krade, laže, pošilja pisma domov in skriva prejeta pisma žene, krade hrano, ščuva tekmovalce med seboj," pravijo zgroženi tekmovalci in dodajajo: "Ne gre za taktiko, to je bolj resno in hujše!" Odločili so se, da imajo tega dovolj, in Valterja soočili z obtožbami. Kaj vse mu očitajo?

