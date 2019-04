Valter diskvalificiran, Gregorju druga priložnost! #video

Nocojšnja najbolj napeta oddaja The Biggest Loser Slovenija je postregla s priznanji o kršenju pravil v šovu, diskvalifikacijo Valterja in drugo priložnostjo za Gregorja.

Današnja oddaja je bila polna preobratov in napetosti. Minuli teden je najbolj zaznamovala zgodba z Valterjem, ki so ga imeli sotekmovalci s kršenjem pravil dovolj. Po tem, ko se je soočil z njimi, je sledilo še soočenje z voditeljico oddaje Sašo Lendero. "Nimam besed," je dejala Saša. Valter je tudi priznal svoje napake in se iskreno pokesal. "Ne zmorem brez svoje družine. V duši mi je stalno migetalo," je povedal. Kljub opravičilu je bil zaradi kršenja pravil šova diskvalificiran.

Na odločilnem tedenskem tehtanju so bili tokrat boljši modri, rdeči pa so poleg Valterja bili tik pred tem, da izgubijo še enega člana svoje ekipe. Ker so osvojili tedenski izziv, so se soglasno odločili, da imuniteto dobi edino dekle v skupini, to je Gaja. "Imuniteta je bližnjica, ki je ne želim," je povedal Ferid, pritrdil pa mu je tudi Gregor.

Gaja je bila njune kavalirske poteze sprva vesela, ko pa je izvedela, do bo morala med sotekmovalcema prav ona izbrati, kdo zapušča šov, je bila v šoku. "To je skoraj nemogoča naloga," je dejala. Na koncu se je odločila za Gregorja, saj ji Ferid predstavlja večjo motivacijo na treningu. Po tem pa je sledil preobrat. Saša je prejela kuverto, v kateri je pisalo, da tokrat nihče več ne zapušča oddaje.

