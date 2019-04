Tako so videti tekmovalke v visokih petah #video

Dekleta so imela tokrat prav poseben izziv, svojo eleganco so morala pokazati v visokih petah, ki jih sicer niso vajena, fantje pa so pokazali svoj šarm in samozavest.

"Tole je hladno orožje," je napovedal modni agent Tomaž Mihelič, ko so ga obiskali tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija. Dekleta so namreč stopila v petke in se preizkusila v elegantni hoji.

"Prvič smo v vlogi manekenk," so bila navdušena, ko so se sprehodila po pravi modni brvi. Nič manj veselo pa ni bilo med moškimi predstavniki, ki so bili v vlogi manekenov zelo samozavestni. Kako je bil videti njihov sprehod po modni brvi, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

