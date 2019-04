Prepiri in nesoglasja v rdeči skupini #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Med tekmovalci rdeče skupine je napeto. Zapletli so se celo v prepir, pri katerem se je vzdržal le Gregor.

Med tekmovalci rdeče skupine so se začela trenja. Prepir je sprožila naloga, da si oblikujejo jedilnik in sestavijo seznam stvari, ki jih bodo kupili v trgovini. Sprva sta se v nesoglasja zapletla Ferid in Gaja, nato pa je eksplodiral še Valter. Edini, ki je ohranil mirno kri, je bil Gregor, ki mu dogajanje v rdeči skupini ni prav nič všeč. Kako se je začel prepir, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

