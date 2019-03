Denis izpolnil obljubo in postal kratkolasec #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

"Če pridem do finala, se bom zabril in si za povrhu morda obril še brado," je Denis obljubil sotekmovalcem na začetku oddaje The Biggest Loser Slovenija.

No, Korošec v petek ni prestal eliminacijske oddaje in je moral šov zapustiti. Kljub temu se je odločil storiti ta korak, vendar s kompromisom. Brada je ostala, se je pa Denis, ki še vedno išče svojo ljubezen, iz dolgolasca prelevil v kratkolasca. Kako vam je všeč sprememba?

