Šov zapušča Denis #video

The Biggest Loser Slovenija

Denis je v četrtem tednu zapustil šov The Biggest Loser Slovenija. Končalo bi se drugače, če bi namesto treninga z Janom vzel imuniteto, ki jo je imel na izbiro na skušnjavi.

Četrta izločilna oddaja je postregla s presenečenjem. Denis, ki si je v tem tednu na skušnjavi pridobil možnost odločanja, ali za nagrado vzame imuniteto ali pa trening s trenerjem Janom, se je odločil za slednje. "Ne bom šel po lažji poti, kot sem to počel v preteklosti. Kar bo, pa bo," je dejal. Čeprav sta pridno trenirala na dodatni uri in pokurila dunajski zrezek, ki ga je Denis zaužil, pa je na koncu šov moral zapustiti prav on.

Najslabši rezultat v poraženi modri ekipi je sicer imela Pia, ki se je v držanju uteži pomerila še s Sebastianom. Oba so po enotni odločitvi Janove ekipe oblile solze zaradi izpadlega Denisa.

Na drugi strani pa so se toliko bolj razveselili rdeči, ki so bili ta teden boljši na skupinskem tehtanju. Kakšna je bila razlika in kakšen odziv tekmovalcev ob razglasitvi zmagovalne skupine?

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 20. uri.

