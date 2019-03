Jan se sprašuje: Je tekmovalec zapadel v odvisnost? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Tekmovalec šova The Biggest Loser Slovenija Sebastjan se žene prek svojih meja. Vpeljal je celo dodatne treninge. Gre za pretiravanje ali celo odvisnost?

Izločilna oddaja šova The Biggest Loser Slovenija bo na sporedu nocoj ob 20.00 uri na Planetu.

Kljub temu, da imajo tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija vsak dan poleg vseh izzivov tudi dva intenzivna treninga, to Sebastjanu ne zadošča. Trenira namreč tudi, ko preostali tekmovalci počivajo. "Borim se zase in za svoje," je povedal Štajerec, ki ima doma kar šest otrok. Ali gre za pretiravanje oziroma celo odvisnost, pa je v spodnjem videoposnetku dogajanje pokomentiral trener Jan Kovačič.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 20. uri.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.