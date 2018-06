Toliko kilogramov so izgubili finalisti šova The Biggest Loser Slovenija

Nocoj ob 21. uri bo na Planet TV na vrsti veliki finale šova The Biggest Loser Slovenija. V spodnji tabeli si lahko pogledate, s koliko kilogrami je šest finalistov vstopilo v šov in koliko kilogramov ter odstotkov začetne teže so v 11 tednih bivanja v šovu izgubili.

Podatki, kažejo samo kilograme in odstotke, ki so jih finalisti izgubili med bivanjem v šovu. O zmagovalcu in nosilcu naziva The Biggest Loser Slovenija, ki bo domov odšel težji še za do 50 tisoč evrov, pa bo odločalo nocojšnje finalno tehtanje.

IME in PRIIMEK ZAČETNA TEŽA TEŽA NA ZADNJEM TEHTANJU V ŠOVU SKUPAJ IZGUBLJENI KILOGRAMI V ŠOVU SKUPAJ IZGUBLJENA TEŽA V % Željko Živković 152,7 kg 117,5 kg 35,2 kg 23,05% Klara Hrovat Vidmar 115,6 kg 84,8 kg 30,8 kg 26,64% Blaž Hudelja 131,3 kg 97,6 kg 33,7 kg 25,67% Maja Drolc Begović 129,7 kg 99,1 kg 30,6 kg 23,59% Edo Mesič 174,2 kg 126,9 kg 47,3 kg 27,15%

Finale šova The Biggest Loser Slovenija je na sporedu nocoj ob 21. uri na Planet TV.

V ponedeljek ob 22. uri na Planet TV ne zamudite še posebnega dela komentatorske oddaje Od težaka do junaka, v katerem bo voditeljica Jasna Kuljaj s sokomentatorji gostila zmagovalca ali zmagovalko in preostale tekmovalce ter trenerja in tako postavila piko na i drugi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija.