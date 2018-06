Glasujte za zmagovalca občinstva!

Kdo od tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija vas je najbolj navdušil in za koga ste najbolj stiskali pesti? In zakaj ne bi prav on postal zmagovalec občinstva? Glasujte in se potegujte za privlačne nagrade.

Glasovanje za zmagovalca občinstva bo potekalo v tednu pred finalno oddajo. In sicer od nedelje, 3. 6. 2018 pa vse do vključno 8. 6. 2018. Glasovanje se bo zaključilo med finalno oddajo, v kateri bo razglašen tudi zmagovalec.

Za svojega favorita lahko glasujete preko SMS glasovanja, USSD glasovanja ali preko stacionarnega telefona (090):

1. Tomaž Kostanjšek

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 1 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*1# kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 01

2. Eva Aljančič

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 2 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*2# kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 02

3. Henrik Lutz

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 3 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*3# kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 03

4. Gregor Škoflek

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 4 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*4# kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 04

5. Rebeka Kanc Markanovič

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 5 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*5# kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 05

6. Rok Damiš

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 6 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*6# kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 06

7. Ervina Varcar

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 7 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*7# kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 07

8. Željko Živković

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 8 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*8# kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 08

9. Maja Drolc Begović

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 9 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*9# kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 09

10. Edo Mesič

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 10 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*10# kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 10

11. Petra Plevnik

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 11 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*11# kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 11

12. Blaž Hudelja

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 12 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*12# kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 12

13. Klara Hrovat Vidmar

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 13 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*13# kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 13

14. Simon Kos

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 14 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*14 kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 14

15. Marta Kepic

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 15 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*15 kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 15

16. Matic Kos

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 16 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*16 kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 16

17. Katja Ficko

- pošljite SMS s ključno besedo TBLS 17 na 4411

- v mobilni telefon vtipkajte: *383*17 kliči

- preko stacionarnega telefona pokličite: 090 55 17

Cena glasovanja je 1,99 EUR. Glasovanje traja od 3. 6. – 8. 6. 2018.

Pravila in pogoji

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA NAGRADNE IGRE GLASUJ ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA ODDAJE THE BIGGEST LOSER SLOVENIJA

SPLOŠNI POGOJI ZA GLASOVANJE IZ MOBILNIH OMREŽIJ (USSD)

SPLOŠNI POGOJI GLASOVANJA IZ STACIONARNIH OMREŽIJ (090)

SPLOŠNI POGOJI SMS GLASOVANJA