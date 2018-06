Jutri bo znan veliki zmagovelec šova The Biggest Loser Slovenija #video

Po 11 tednih odrekanj, preizkušanja svojih sposobnosti in zmogljivosti, po napornih treningih in veliki borbi se za zmago tokrat poteguje pet junakov: 35-letni Željko Živković iz Nove Gorice, 32-letna Maja Drolc Begović iz Celja, 49-letni Edo Mesič iz Višnje Gore, 21-letni Blaž Hudelja iz Črnomlja in 29-letna Klara Hrovat Vidmar iz Višnje Gore. Finalisti so v šovu izgubili od 27 do 40 kilogramov, a bolj kot kilogrami bo pomemben odstotek telesne teže, ki bo odločil o zmagovalcu oziroma zmagovalki.

V ponedeljek ob 22. uri na Planet TV ne zamudite še posebnega dela komentatorske oddaje Od težaka do junaka, v katerem bo voditeljica Jasna Kuljaj s sokomentatorji gostila zmagovalca ali zmagovalko in preostale tekmovalce ter trenerja in tako postavila piko na i drugi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija.