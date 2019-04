Tekmovalci končno dočakali preobrazbo #video

Tekmovalci se v šovu The Biggest Loser Slovenija potijo že več kot mesec dni. V tem času jim je uspelo izgubiti že precej kilogramov, s tem pa jim raste tudi samozavest. "Današnje presenečenje je samo še dodatek k temu, da se v svoji koži počutimo vedno bolje," so povedali, ko so obiskali frizerski salon. Nekaj utrinkov preobrazb in kakšni so bili njihovi odzivi, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.