Predstavilo se je tudi drugih šest tekmovalcev

Tudi druga oddaja nove sezone šova The Biggest Loser Slovenija je potekala v znamenju predstavitve kandidatov. Tokrat smo lahko spoznali kar šest kandidatov, ki so odločeni svoje življenje obrniti na glavo.

Tako kot v prvi oddaji so tekmovalci tudi tokrat iskreno spregovorili o tem, kaj jih je pripeljalo do točke, ko so si rekli, da tako ne gre več naprej in da morajo v svojih življenjih nekaj spremeniti. Spodaj si lahko ogledate predstavitev šestih kandidatov iz druge oddaje.

Rok Damiš - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 158,1 kg.

Foto: Planet TV

Kritična točka za motokrosista je bila, ko tehtnica ni več pokazala njegove telesne teže. "Sendvič z veliko majoneze je nekaj, čemur se ne morem upreti," je priznal Rok.

Eva Aljančič - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 126,3 kg.

Foto: Planet TV

Eva, ki vsak konec tedna izkoristi za odhode na zabave, si želi na žur oditi v mini krilu, do 30. rojstnega dne pa izgubiti trideset kilogramov.

Gregor Škoflek - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 206,6 kg.

Foto: Planet TV

Gregor je bil tarča zbadljivk že v osnovni šoli, kar je še dodatno pospešilo pridobivanje kilogramov zaradi prenajedanja. "Kjer je volja je tudi moč," je prepričan zgovorni radijski voditelj.

Rebeka Kanc Markanovič - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 108,1 kg.

Foto: Planet TV

"Svoje kilograme sem skrivala celo pred možem," je povedala Rebeka, ki obožuje ples in obljublja, da bo zaplesala tudi v oddaji, če bo imela priložnost.

Simon Kos - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 177,1 kg.

Foto: Planet TV

Simon je med drugim dobrosrčni gasilec, ki pa mu oprema ni več prav, zato si želi, da bi spet lahko oblekel popolno gasilsko opremo.

Ervina Varcar - tehtnica je ob prvem tehtanju pokazala 129,2 kg.

Foto: Planet TV

"Čokolada je moja ljubica in moja čustvena hrana," je povedala Ervina in priznala, da potrebuje čas zase tudi zato, da bo boljša mama.

Zadnjih pet kandidatov boste lahko spoznali že jutri ob 21. uri na Planet TV.