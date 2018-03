Gregor Škoflek

Je energičen in klepetav radijski voditelj. Že lani je bil na avdicijah, vendar zaradi zdravstvenih težav ni prišel v šov. Ni odnehal. V tem času si je najel osebnega trenerja in pridno treniral. Uspelo mu je izgubiti kar nekaj kilogramov in odločen je, da je to šele začetek njegove shujševalne poti. Nadvse si je namreč želel priti v šov, za kar se je trudil na vse pretege. Težave s čezmerno telesno težo ima že od otroštva, rdeči alarm pa je bil šolski sistematski pregled, ki je prvič pokazal več kot 100 kilogramov. Zaradi tega je bil pogosto tarča zbadljivk sošolcev, ki so ga klicali Buco, Debeluh … Njegov vzornik je motivacijski govorec Nick Vujičić.