Je poklicni voznik minubusov in avtobusov. Debelost ga spremlja od mladih nog. Nekaj časa je treniral vaterpolo. Ko je zaradi poškodbe kolena prenehal, se je zelo zredil. Odločen je, da je zdaj pravi čas, da shujša, saj ga kilogrami ovirajo tudi pri spoznavanju deklet. Ne more se upreti vroči žemlji s poli salamo in majonezo. Je navdušen motokrosist, a ga njegov jekleni konjiček le še stežka vozi naokoli. Želi pa se povzpeti tudi na Triglav.