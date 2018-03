Eva Aljančič

Je lepa blondinka z zanimivimi obraznimi potezami. Lepe oči skriva za debelimi okvirji očal, brez katerih ne vidi skoraj nič. Doštudirala je kemijo, v prostem času pa rada hodi ven s prijatelji. Všeč ji je balkanska scena in skoraj noben konec tedna ne mine brez žura. Rediti se je začela v srednji šoli, dodatni kilogrami pa so se ji začeli nabirati, ko je začela jemati kontracepcijske tabletke. Obožuje makarone na tisoč in en način, težko pa se upre tudi sladkim pijačam. Kljub povečani telesni teži je drzna pri oblačenju. Na avdicijo je prišla v prosojni majici. Za trideseti rojstni dan si želi na tehtnici videti 30 kilogramov manj. Zelo rada ima živali, ki ji pomenijo vse na svetu. Doma ima ribe, papagaje, mačke in psa.