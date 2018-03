Rebeka Kanc Markanovič

Je luštna mamica treh otrok, deklice in dvojčkov. Po poklicu frizerka z rožnatimi lasmi, rada pleše, se zabava, kar je s pozibavanjem v ritmih Despacita pokazala tudi na avdiciji. Pravi, da so netipična družina, ob pripovedovanju odnosa s svojo mamo, na katero je zelo navezana, je tudi zajokala. Včasih je veljala za pravo mačko, zato bi rada shujšala in ponovno oblekla odštekano kot nekoč. Prej se je kazala v barvah, zdaj se skriva v črnini. Zredila se je po drugem porodu. Na sebi so ji najbolj všeč ustnice, medtem ko svoje kilograme skriva tudi pred možem.