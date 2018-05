Poglejte, koliko Robi tehta zdaj #video

Od težaka do junaka

V oddaji Od težaka do junaka so komentatorji gostili Robija Tašnerja, enega najbolj priljubljenih tekmovalcev prve sezone, ki so ga postavili tudi na tehtnico in preverili, ali je po odhodu iz šova pridobil kakšen kilogram.

Robi, ki ga kmalu čaka korekcijska operacija prsi v kliniki Božikov, je lani septembra tehtal 146 kilogramov. V finalu prve sezone šova je Robi tehtal 98,9 kilograma, v oddaji Od težaka do junaka pa je tehtnica pokazala dobrih 100 kilogramov, vendar se je Robi tehtal skupaj z oblačili in obutvijo.

"Izgubil si enega rahitičnega človeka"

Nad Robijevo težo je bil navdušen tudi trener Andrej Milutinovič, ki je dejal, da je Robi izgubil težo "enega rahitičnega človeka". Poudaril je tudi, da je bilo veliko kritik, kako se bodo tekmovalci po koncu šova ponovno zredili, a v resnici so sodelujoči v šovu dokazali, da so s spremembo življenja mislili resno in ohranjajo svojo težo, ali pa celo nadaljujejo z izgubo kilogramov.

Robi zdrav način življenja ohranja tudi s pomočjo centra SportClub. Več v posnetku iz oddaje:

