Namesto Bojana na operacijsko mizo Robi

The Biggest Loser Slovenija

Zmagovalec prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija Bojan Papež je nagradni bon za kirurško preoblikovanje telesa podaril svojemu sotekmovalcu in prijatelju Robiju Tašnerju.

Foto: Planet TV

Potem ko sta Bojan Papež, zmagovalec šova The Biggest Loser Slovenija, in dr. Krešimir Božikov, specialist plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije ter ustanovitelj Klinike Božikov, ki je zmagovalcu šova podarila darilni bon za kirurško preoblikovanje telesa, ugotovila, da Bojanu ne bo treba na operacijsko mizo, je Bojan nagrado podaril Robiju Tašnerju, prav tako udeležencu prve sezone resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija.

Foto: Planet TV

Robi je med šovom izgubil 50 kilogramov, po drastičnem hujšanju pa mu je ostalo precej odvečne kože v predelu prsi in trebuha. Prvi zdravniški pregled je pokazal, da Robi za izboljšanje postave bolj kot odstranitev kože v predelu trebuha potrebuje korekcijo prsi. "Pri korekciji moških prsi ali ginekomastiji odstranimo žlezno tkivo, ki je pod kožo, če je preveč kože, moramo odstraniti tudi to. V Robijevem primeru bo treba storiti oboje. Po posegu bo ostala manjša brazgotina, a rezultat bo bistveno boljši videz prsi, kot je zdaj," poseg opisuje dr. Božikov. Robi ima pred posegom, ki je predviden maja, nekaj treme, vendar je odločen: "Sodelovanje v šovu mi je popolnoma spremenilo življenje. Prehranjujem se bolj zmerno in veliko se gibam, s čimer mi uspeva ohranjati normalno telesno težo. Pri tem bom vztrajal še naprej, saj se veliko bolje počutim, bolje sem sprejet tudi v družbi. Piko na i mojemu uspehu bo poseg, s katerim mi bo dr. Božikov odstranil in korigiral odvečno kožo na prsih. Potem bom res lahko zadovoljen s svojim videzom."