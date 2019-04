Objokanega Valterja obiskala družina #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Na skušnjavi se je edini odločil sodelovati Valter, saj ga je premamila nagrada: obisk domačih. In medtem ko so se preostali tekmovalci odpovedali skušnjavi in s tem nagradi, je najstarejši tekmovalec spil štiri pločevinke sladke pijače.

Proti večeru pa so ga v hiši The Biggest Loser Slovenija obiskali žena in otroka. Valter solz ni mogel zadrževati. Kako je bil videti obisk njegove družine, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

