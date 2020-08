Toča slovenskemu igralcu popolnoma uničila streho

"Vsekakor je letošnje poletje drugačno od vseh preostalih. Vsako leto grem po koncu gledališke sezone v Savudrijo, kjer imamo družinski vikend, in že tradicionalno za kakšen teden do prijatelja v Rovinj, vendar sem se temu iz varnostnih razlogov letos odpovedal. Tudi dopustovanje v Savudriji je bilo letos precej krajše," je o preživljanju poletnih počitnic povedal Primož Vrhovec, ki je nameraval nekaj časa nameniti tudi raziskovanju lepot Slovenije in unovčiti turistične bone.

"Toča, ki je pred časom zajela Slovenijo, mi je prerešetala streho in posledično čez noč spremenila načrte. Tako se bom ostanek poletja 'sončil' kar na lastni strehi, ki jo moram v celoti zamenjati," se je malce pošalil Primož.

Koronakriza pa je močno krojila tudi dogajanje na njegovem delovnem področju, saj so poletja pri igralcih ponavadi rezervirana za različne televizijske in filmske projekte.

"Letos bi moral oditi v Beograd na snemanje nove srbske humoristične serije, ampak smo iz varnostnih razlogov moje sodelovanje odpovedali. Zaradi tega mi je zelo žal, saj bi imel čast zaigrati ob mojem velikem idolu Lazarju Ristovskemu. Ampak zdravje je na prvem mestu." Poleg tega je v letošnjem poletju ostal tudi brez številnih predstav, festivalov in prireditev, na katerih bi moral nastopiti.

Kljub vsem zapletom, ki jih je prinesel novi koronavirus, pa je ustvarjalcem serije Srečno samski po daljšem snemalnem premoru uspelo posneti vseh dvanajst delov prve sezone, čeprav je morala ekipa nekaj stvari hitro sprejeti kot novo realnost.

Zasedba nove slovenske serije Srečno samski, ki jo boste na Planetu lahko spremljali od 31. avgusta. Foto: Ana Kovač

"Že pred začetkom snemanja smo imeli vaje prek interneta, kar nam je bilo vsem nenavadno, tuje, celo smešno. Igra je stvar odnosov, kemije med igralci in zelo težko je vzpostaviti pristnost, če je vsak pri sebi doma, zasebno, s svojimi partnerji, otroki in domačimi ljubljenčki. Ne moreš prek videoklica delati na ljubezenskih scenah, na dotikih, reakcijah. Meni je to zelo tuje in nepristno. Jaz sem pač stara šola, ki (še) potrebuje bližino. Bilo je smešno, nerealno."

"Ravno tako kot sam prihod na set, ki je bil že ob prvem pogledu videti kot neka znanstveno-fantastična kulisa, z vsemi trakovi, ljudmi v belem, z maskami, razkuževanji in pištolami za merjenje temperature. Moral si skozi vrsto protokolov, da si sploh lahko prišel do notranjosti seta. Sama notranjost pa je bolj spominjala na nekakšen simpozij kirurgov kot na filmsko ekipo. No vsaj med snemanjem pa je vse potekalo normalno," je nove okoliščine, na katere so se morali igralci na snemanju serije navaditi, s kančkom humorja opisal Primož Vrhovec, ki ga boste v seriji Srečno samski spremljali v vlogi psihoterapevta Bernarda.

Romantično-komična serija Srečno samski na Planet prihaja 31. avgusta ob 20. uri, ko bosta na sporedu dva dela.

