Sladka podpora projektu Skoči z nami

Podjetje Manner se je že četrto leto zapored kot podpornik pridružilo projektu Skoči z nami, ki ga izvaja Zavod za šport Planica v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije in regionalnimi smučarskimi klubi. Projekt Skoči z nami je sestavljen iz niza šolskih tekmovanj v smučarskih skokih, namenjenih učencem od 1. do 4. razreda osnovne šole, ki vsako leto potekajo v treh delih. Mladi skakalci se tako potegujejo za odličja najprej na treh regijskih tekmovanjih, ki jim sledi še zaključno državno prvenstvo.

Za spodbudno tekmovalno vzdušje in sladke zmagoslavne trenutke je poskrbel Manner, ki je velik podpornik zimskih športov. S sodelovanjem pri projektu tako poleg profesionalnih skakalcev aktivno podpirajo tudi mlade slovenske upe in odkrivajo nove talente za smučarske skoke, ki se bodo v prihodnosti nedvomno zavihteli tudi do zmagovalnih stopničk.

Celoten dogodek je zamišljen predvsem kot možnost rekreacije in zabava za otroke, hkrati pa za vse tiste, ki bodo s svojimi skoki čez nekaj let poleteli med najvidnejša imena skakalnega športa, predstavlja magičen začetek kariere. Manner je tako poskrbel za zadostno količino energije mladih skakalcev, oni pa za iskrice sreče in ponosa v očeh svojih staršev ter preostalih podpornikov.

