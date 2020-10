Se ga spomnite? To danes počne legendarni pevec. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Pri Črnem Petru, ki je na sporedu vsako soboto ob 20. uri na Planetu, nas ustvarjalci popeljejo tudi v slovensko glasbeno preteklost in tako lahko prisluhnemo nekaterim zimzelenim uspešnicam. Tokrat bo z nami legendarni Zlatko Dobrič, ki bo nastopil z glasbenim hitom, ki je luč sveta ugledal že pred 32 leti, v oddaji pa bo razkril tudi, kaj počne danes.

Zlatko Dobrič, ki je v osemdesetih in devetdesetih letih navduševal s svojimi številnimi hiti, bo tokratni glasbeni gost v oddaji Pri Črnem Petru, kjer bo nastopil s svojo veliko uspešnico Ne joči Ančica, ki je ob izidu navduševala staro in mlado. Jasna Kuljaj je ob tem razkrila, da te skladbe gledalci na slovenskih televizijah niso slišali že skoraj trideset let.

Priljubljeni pevec pa se je ravno v letošnjem letu po nekajletnem premoru spet vrnil k glasbenemu ustvarjanju in je že posnel tudi nekaj novih skladb.

V oddaji pa bo med drugim razkril še, da se že enajst let posveča gostinstvu, in to je bil razlog, da ga je voditeljica Jasna Kuljaj prosila za nekaj nasvetov za vodenje gostilne. Kaj je povedal, izveste v oddaji Pri Črnem Petru. Več v zgornjem videu.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

