Priljubljeni glasbeniki pripravljajo presenečenje za svoje poslušalce #intervju

V nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru, ki si jo ob 20. uri lahko ogledate na Planetu, bomo videli tudi nastop vse bolj priljubljene glasbene skupine Kvartopirci, ki so v skladbi Če se od spominov da živet' moči združili z legendarnimi Čuki. Fantje so nam v pogovoru zaupali, kako preživljajo dneve v izolaciji, kakšni bodo njihovi velikonočni prazniki in s čim bodo v prihodnjem tednu presenetili svoje poslušalce.

Če se od spominov da živet' je skladba, ki jo izvajate s Čuki, njen pomen pa je v teh dneh še kako aktualen, saj se vsi spominjamo, kako je bilo, ko smo se lahko brezskrbno družili s prijatelji, hodili na koncerte ... Kaj pa Kvatropirci v teh dneh najbolj pogrešate?

Trenutne razmere so res prekinile vse stike in javno druženje, ampak ukrepi so seveda potrebni za zajezitev širjenja virusa. Kvatropirci najbolj pogrešamo druženje in pa seveda naše nastope ter koncerte. Upamo, da se kmalu vrnemo na odre ali pa da se vsaj vidimo na vajah, ker že zelo pogrešamo naše skupno prepevanje (smeh, op. p.).

Foto: Bojan Puhek

Zdravstvena kriza je prekinila tudi vašo prvo samostojno turnejo po Sloveniji.

Ja, na žalost smo morali nastope oziroma turnejo prekiniti, ampak bomo nadaljevali takoj, ko bo mogoče. Komaj že čakamo.

Prej omenjeno skladbo ste s Čuki za svoje sledilce posneli tudi v posebni izvedbi "iz karantene" in jo objavili na vaši strani na Facebooku. Ali s pomočjo tovrstne tehnologije v teh dneh potekajo tudi vaje vaše glasbene skupine?

Na naši strani na Facebooku smo naredili anketo, s katero smo svoje poslušalce vprašali, katero izmed naštetih pesmi bi najraje slišali med karanteno. Izbrali so Deklico, takoj na drugem mestu pa je bila pesem Če se od spominov da živet'. Takoj smo poklicali Jožeta in Čuke, ki so z veseljem potrdili idejo za snemanje v karanteni. Vaditi na žalost ne moremo na tak način, se pa vsakih nekaj dni slišimo in vidimo prek videoklica ter imamo krajši sestanek.

Ali v prihodnjih dneh za svoje oboževalce pripravljate tudi kakšen tovrsten koncert?

Kvatropirci smo se odločili, da bomo presenetili naše zveste poslušalce in bomo dejansko priredili krajši koncert, ki bo zajemal naše najbolj poznane pesmi ter pesmi z naše turneje. S projektom je kar nekaj dela in priprav. Smo pa veseli, da tehnika dandanes to omogoča. V prihodnjem tednu lahko tako pričakujete prvi live koncert Kvatropircev na Facebooku.

Zelo radi sodelujete tudi z drugimi glasbeniki. Nam lahko razkrijete, ali se že pripravlja kakšen nov tovrsten projekt?

Sodelovati z drugimi glasbeniki nam je bilo vedno zelo všeč. Plani so narejeni, ampak bo treba še malo počakati, preden vam izdamo, s kom in kaj bomo naredili nov projekt. Mi že komaj čakamo.

Kako sicer preživljate dneve v izolaciji?

Absolutno je to čas za pripravljanje novih projektov, seveda pa se kljub temu lahko posvetimo obveznostim, za katere je prej zmanjkovalo časa.

Foto: Bojan Puhek

Se je moral kdo od vaših članov v teh dneh po sili razmer preleviti v učitelja, frizerja, kuharja ...?

Jure: Kuham karseda redno, če sem le doma. Med karanteno pa še tok bolj. S Tino imava tudi petmesečnega otroka, tako da nam ni dolgčas.

Tomaž: Moja žena Ana me je zelo uspešno ostrigla na preprosto frizuro. Imam namreč tako kratko, kot sem jo imel pred 15 leti, zato se zdaj tudi počutim toliko mlajšega (smeh, op. p.). Sem pa zelo vesel, da smo si lahko napolnili baterije v tej sicer neprijetni situaciji, saj smo našli veliko navdiha za nadaljnje ustvarjanje. Komaj pa čakam, da bova šla lahko z Ano brez zadržkov na kavico (smeh, op. p.).

Samo: V teh dneh sem se prelevil v gradbenega delavca, smetarja, električarja, čistilko in še marsikaj. Kuhati mi na srečo ni treba, saj v tem res nisem vešč, imam pa doma vrhunsko kuharico, ki v tem času še posebej rada preizkuša nove recepte. Če bo karantena trajala še kakšnih 14 dni ali več, pa se bo morala Jasmina vseeno preizkusiti tudi v friziranju. Srčno upam, da se bo v tem pokazal njen nov, še ne odkrit talent, in ne ravno obratno (smeh, op. p.).

Matej: Skoraj vsak dan kuham, preizkušam nove recepte, ampak to sem počel že prej. S sodelavci z Inštituta Jožef Stefan pa imamo nekajkrat na teden skupno kavo prek Skypa. Le tako se lahko malo podružimo (smeh, op. p.).

Letos bodo velikonočni prazniki nekoliko drugačni. Kako jih boste preživeli?

Letošnje praznike bomo seveda preživeli v krogu najbližjih. Pirhe barvamo vsak na svoj način. En od teh je z najlonkami. Rastlinice položiš na jajca, jih fiksiraš z najlonko ter jih položiš v posodo s čebulnimi olupki ter dodaš žlico kisa.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.